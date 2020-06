Cruz Roja en la provincia de Huesca agradece el trabajo de los voluntarios que durante el estado de alarma

520 voluntarios se han sumado a los diferentes servicios que durante 100 días se han prestado a las personas que lo necesitaban en la crisis sanitaria. El Presidente de Cruz Roja en Huesca, Juan Rodrigo, ante la imposibilidad de reunir a todos ellos para mostrar el agradecimiento, va a realizar a través de la página de facebook un mensaje dirigido a todas las personas que forman parte de la institución en la provincia (voluntariado, personas y empresas socias, personal laboral y colaboradores). Rodrigo destaca la labor fundamental y el incremento del número de voluntarios durante el estado de alarma. El presidente provincial insiste en que "han sido muchas las personas que se han acercado a las diferentes asambleas de Crur Roja en Huesca junto con los que han dado sus donativos. También otras que han aumentado su colaboración en muchas de estas actividades y muchas de ellas han teminado quedando como voluntarios de la institución".

Rodrigo ha resaltado la labor de los voluntarios en la primera fase del confinamiento. Voluntariado de socorro con el traslado de personas afectadas a los centros hospitalarios, atención de apoyo y prevención telefónica o el acompañamiento y asistencia en domicilios con pequeñas tareas. Una vez terminado el estado de alarma, Rodrigo señala que no hay que bajar la guardia porque el virus no ha desaparecido. Rodigo insiste en que "ha terminado la fase de alarma pero hay que pensar que el Covid sigue estando entre nosotros y la pandemia sigue siendo a nivel mundial". Con lo cual, añade, "necesitamos seguir peviendo cualquier evolución y más cuando hemos visto que hay repuntes en la zona este de nuestra provincia. Realmente no ha terminado la actuación de la Cruz Roja".

Esta tarde, a partir de las 17h, el presidente agradecerá el trabajo de todos ellos a través de la página de facebook