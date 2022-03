Cruz Roja desarrolla programas específicos con mujeres en dificultad social en Huesca

Cruz Roja Huesca quiere conmemorar el 8 de marzo poniendo especial énfasis en destacar el trabajo diario que desarrolla a través de diferentes proyectos con mujeres en situación de dificultad social y dando a conocer los resultados de esta intervención. También tiene en marcha, a través de sus redes sociales, la campaña “Júzgate menos, abrázate más”, y como acto simbólico, el día 9, está prevista la plantación de un árbol con una cápsula del tiempo con deseos de trabajadoras, voluntarias y usuarias de la entidad.

En cuanto a la actividad que se realiza a través del proyecto "Bienestar personal y activación social de la mujer", se interviene con mujeres de edades comprendidas entre los 25 y 65 años, con precaria salud emocional y dificultad para tener hábitos de vida saludables debido a su débil situación socio-económica. Durante el pasado año, alrededor de 60 mujeres de diferentes procedencias, culturas y etnias se han beneficiado de este proyecto, que está financiado por el Gobierno de Aragón con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El objetivo del trabajo es fortalecer las capacidades y potencialidades que tienen las usuarias para ayudarles a superar la situación en la que se encuentran.

Se han realizado talleres y actividades variadas. Desde taller de jabones corporales, realización de llaveros, taller de canto, taller de relajación mindfulnes, taller de maquillaje, etc. Algunos de los talleres los han dirigido las propias participantes del proyecto, reforzando así las capacidades y experiencias de las mujeres.

Se han hecho salidas de ocio familiar y cultura: teatro, excursión parque de aventuras con tirolinas, granja escuela de animales, taller de percusión africana y picnic en Salas, etc.

Por otra parte, Cruz Roja está implicada en desarrollar acciones para favorecer la inserción sociolaboral de las mujeres más alejadas del mercado de trabajo a través del Proyecto “Puentes hacia el empleo. Itinerarios para la igualdad”, financiado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030.

El objetivo primordial del proyecto es promover la igualdad de oportunidades acercando a las mujeres al mercado de trabajo. Para tal fin, se realizan diferentes actividades tales como: sesiones informativas sobre las características del mercado laboral de Huesca, entrenamiento en competencias, desarrollo del ser digital requerido por los puestos de trabajo, talleres de búsqueda de empleos, cualificación en diferentes oficios, visitas y prácticas en empresas.

Además de intervenir con las mujeres que llegan a Cruz Roja, también se actúa con el entorno: entidades sociales y tejido empresarial de Huesca, a fin de realizar acciones conjuntas para tratar de reducir las brechas de género.

En el 2021 Cruz Roja ha conseguido 115 colaboraciones por parte de las empresas de nuestro territorio. No sólo contando con las participantes del proyecto para sus procesos de selección de personal que realizan para incorporar trabajadoras en sus plantillas, sino también con sesiones informativas, con sus instalaciones para visitas guiadas o para las prácticas en empresas.

La situación de vulnerabilidad con la que llegan muchas mujeres, y que repercute en su autoestima, requiere de medidas de motivación, apoyo psicosocial y fortalecimientos de redes sociales. Por ello, trabajamos de forma integral ya que contamos con otras áreas de la institución que cubren diferentes necesidades que van más allá del empleo, tales como ayudas sociales, apoyo para bienestar personal y social, escuela de padres y educación para el ahorro energético, entre otras.

En año pasado Cruz Roja Huesca atendió a 97 mujeres, de las cuales 42 se cualificaron en diferentes sectores: almacén, telemarketing, cajera y operariasde pastelería. Así mismo 47 de ellas se insertaron laboralmente en diferentes sectores en Huesca

También con motivo del 8 de Marzo, Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha una campaña de sensibilización dirigida específicamente a las mujeres y que tiene por lema “Júzgate menos, abrázate más”. En esta ocasión, la sensibilización persigue aglutinar los mensajes de las últimas campañas desarrolladas desde CRJ: Mujeres en poder, Incuestionables y Entrelazadas, “para aplicar todo lo aprendido y llegar al objetivo de este año, que hace referencia a la necesidad de querernos más y no dudar de nuestros propios logros, ni de los logros de las demás. Con esto, no queremos buscar culpables, si no seguir trabajando para que las mujeres nos empoderemos, no dudemos de nuestra valía y juntemos fuerzas, para finalmente llegar a un objetivo sabiendo que lo hemos conseguido por nuestros méritos propios y no por los de la sociedad”, explican fuentes de CRJ.

También con motivo de la celebración del Día de la Mujer, Cruz Roja Huesca ha previsto celebrar como acto simbólico la plantación de un árbol, y la colocación de una cápsula del tiempo, el 9 de marzo, a las 11.00 horas en la calle Irene Izarbez.

En dicha cápsula se sellarán los mensajes para las generaciones futuras que mujeres trabajadoras, voluntarias y usuarias de Cruz Roja, han preparado en diferentes formatos, como cartas, piedras o pequeños botes.