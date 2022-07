El PP ha criticado la gestión del turismo por parte del PSOE en la ciudad de Huesca

El PP ha exclamado que Luis Felipe carece de iniciativa turística y que la ciudad no se acerca para nada a su potencial turístico. Huesca es la séptima ciudad de España que menos turistas recibe. Gema Allué, la portavoz municipal, ha señalado que “el origen de esta situación está en la ausencia de una estrategia de atracción turística y en la no existencia de un plan municipal de turismo".

La agrupación popular ha rescatado datos de los meses de agosto y septiembre de 2021, porque son los meses en los que más visitantes se recibieron, en referencia a las llamadas recibidas en la Oficina de Turismo de Huesca y de Teruel, en el mes de agosto se recibieron 5.000 llamadas mneos que en Teruel y en septiembre 3.000 menos. Gema Allué resalta que “Luis Felipe se conforma conque Huesca sea una parada ocasional de los vistantes que se dirigen al Pirineo. Su gestión es un fracaso”. Huesca se ha quedado otra vez sin recibir ayudas para el turismo, se solicitaron 1.5 millones de euros y ayer se les informó que no recibirían esa ayuda.

El PP ha reseñado que en Huesca no se explota el patrimonio que tenemos: no se promueve el potencial gastronómico; carecemos de albergue juvenil; no se ha optimizado el espacio de plaza de toros para albergar actividades de diferente índole, como deportivas o sociales y no se promueve un turismo de congresos.

Nuria Grau, concejala del PP, ha resaltado que “sin un trabajo planificado, sin una estrategia de turismo y sin dotación presupuestaria es muy díficil ser uno de los destinos favoritos, en definitiva, de colocar a Huesca como un destino preferente”.