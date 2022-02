El PP critica que Luis Felipe nunca actúa por propia iniciativa

El PP critica que el alcalde de Huesca, Luis Felipe, nunca actúa por propia iniciativa. Así lo ha manifestado hoy el portavoz popular adjunto en el Ayuntamiento de Huesca, Gerardo Oliván, que considera que Felipe “sólo actúa a instancias de propuestas del Partido Popular, vecinos, asociaciones o con las migajas que le dejan Lambán (presidente del Gobierno de Aragón” y Gracia (presidente de la Diputación Provincial de Huesca”.

Oliván ha dicho que “es un alcalde que no sólo no lidera, sino que actúa de comparsa con las migajas que le dejan Lamban y Miguel Gracia sobre la mesa”, porque “nada sucede en el Ayuntamiento de Huesca sin el permiso de los mayores”. Entiende que “Luis Felipe, que debiera liderar sólo, actúa a rebufo del PP, de las demandas de los vecinos o asociaciones”. Ha asegurado que “en estos años no hemos visto ni una sola decisión importante en la ciudad que haya sido iniciativa del Luis Felipe”.

Oliván le afea a Felipe su “habitual desprecio a la sociedad civil” y no entiende que el alcalde no se pronuncie, de no ser por la presión del PP o de la sociedad, sobre cuestiones tan vitales para la capital oscense como la candidatura aragonesa a los JJOO, el futuro instituto de Innovación Gastronómica o el Centro de Salud del Perpetuo Socorro. Sobre esta última cuestión, Oliván ha criticado que el alcalde se conforme con los tiempos que le marcan desde el Gobierno de Aragón cuando sería posible licitar el proyecto en solo una semana.

Por otro lado, el concejal popular critica que la “inactividad y el silencio de Luis Felipe está haciendo que la ciudad deje pasar importantes oportunidades”. En este sentido se ha referido al campus digital que finalmente se instalará en Zaragoza, o a los fondos europeos solicitados para transformar Huesca como destino turístico o para las zonas urbanas comerciales y sin los que la ciudad se ha quedado.

Oliván cree que “Huesca ha perdonado demasiados errores a Luis Felipe” pero lo más preocupante es la importante pérdida de población que ha sufrido la capital oscense y de la que hace responsable a las políticas de Luis Felipe.

Por otra parte, el PP reclama al alcalde que no haga promesas a los trabajadores del Ayuntamiento que no puede cumplir. En este punto, la concejal Popular, Antonia Alcalá, ha apuntado que desde hace meses, los trabajadores de varias áreas municipales han planteado quejas y reivindicaciones al alcalde, que en algunos casos han llegado a inspección de trabajo y al justicia de Aragón.

Antonia Alcalá denuncia que el alcalde no puede cumplir uno de sus compromisos y es que finales de año, Luis Felipe se comprometió a una revisión de la valoración de puestos de trabajo que calculaba supondría un incremento salarial de 500.000 euros. En ese momento, el PP consultaba dicha posibilidad legal a secretaria e intervención y los informes son negativos.

Alcalá exige al alcalde que no “cree falsas expectativas” y “avance en medidas para la estabilización de los trabajadores temporales como marca la ley”.