La COVID-19 ha reducido el hábito del tabaco entre los oscenses

La pandemia por covid-19 ha motivado que se haya retrasado el inicio en el hábito de fumar y también que maás personas hayan decidido dejarlo

En la XXII semana sin Humo, los profesionales sanitarios siguen incidiendo en la conveniencia de dejar de fumar y en esta ocasión han aprovechado la situación que vivimos en su lema “Dejar de fumar. Tu otra vacuna”. El coordinador de la campaña en Huesca, José Luis Martínez explica que la parte positiva en esta ocasión es que la pandemia ha jugado a favor de la reducción de consumo de tabaco. Martínez explica que "con la Covid, las restricciones, el toque de queda, la mascarilla y el que no haya sitios donde consumir o reunirse los jóvenes y adolescentes que son los que se inician en el tabaco, que prácticamente no se ha salido....ha favorecido que gente que se iba a iniciar en el tabaco no se ha iniciado y gente que estaba fumando, o fumando poco, lo ha dejado por verse muy limitado".

Esta semana se hace hincapié en dejar este hábito tóxico para la salud y el primer paso para hacerlo es estar motivado

En todo caso, para ello están los profesionales sanitarios. Dependiendo de la dependencia y motivación se pondrá un tipo de tratamiento u otro, aunque insiste Martínez en que en la mayoría de los casos no es necesario tratamientos sino estar preparados

Una vez estudiado cada caso, es posible que sea suficiente con caramelos o parches y en otros casos es necesario otro tratamiento

El tabaquismo sigue siendo la primera causa de enfermedad y muerte prevenible. Las personas adictas pueden serlo por sólo dos cigarros al dia o por consumir dos paquetes diarios

En Aragón el porcentaje de no fumadores es del 48%, el de exfumadores del 35% y el de fumadores alcanza el 16%, datos similares al resto de España.

La pandemia se ha dejado notar este año en los datos de la encuesta de la SEMFYC, Sociedad Española de Medicina y Comunitaria, ante la evidencia de que la Covid-19 se transmite por los aerosoles. De hecho, casi el 40% de los fumadores está a favor de la prohibición de fumar en terrazas, un porcentaje que lógicamente es mucho mayor en el caso de los no fumadores y ex fumadores (con un 83% y un 76%, respectivamente). La encuesta también recoge que el 52% de los fumadores sí tienen percepción de estar expuestos al humo ambiental en las terrazas.

Con la celebración de la Semana Sin Humo se busca sensibilizar a la sociedad y a las administraciones sobre este problema social, y concienciar a los fumadores de los beneficios que tiene para su salud y su calidad de vida el abandono del tabaco, cuyo consumo es la causa de 52.000 muertes prematuras al año en nuestro país.