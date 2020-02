El Coronel Pedro Baños espera que el coronavirus se controle para evitar un gran desastre económico mundial

El Coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, Pedro Baños, espera que el coronavirus se controle lo antes posible, para evitar un gran desastre económico mundial. El coronel ha sido el protagonista del desayuno coloquio que este viernes ha organizado en Huesca la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huesca (AMEPHU) y la Subdelegación de Defensa en la provincia.

Ha impartido una conferencia bajo el título 'Al trono mundial por la tecnología y la economía', en la que ha hablado de la guerra comercial entre EEUU y China y la incidencia que el coronavirus tiene en el intercambio comercial internacional. Su intervención ha estado centrada en los movimientos que en los últimos meses se están produciendo en el orden económico mundial. En este punto, ha señalado que para Estados Unidos el único objetivo es no perder la hegemonía que en estos momentos tiene y que se ve seriamente amanezada por el gigante chino. Ha trasladado que “se está fraguando un nuevo orden mundial y esto va a tener una gran repercusión”, en un momento en el que “China estaba despegando y adelántandose tecnológica y económicamente a Estados Unidos y esto le va a supener un frenazo y beneficia a Estados Unidos”.

Ha aclarado que “no quiere decir que Estados Unodos lo haya propiciado, pero lo cierto es que a Estados Unidos le beneficia” y es que “hay adelantos, por jemeplo, en el tema del sistema 5G, en el que China era el país más puntero y esto va a significar que a lo mejor Estados Unidos u otro país intente cogerle el pulso o incluso llege al mismo nivel que CHina”.

Para el coronel del Ejército de Tierra, la entrada en el tablero de juego del coronavirus va a suponer un factor determinante en la inclinación que finalmente tome la balanza. Así, ha apuntado que “esta situación tendrá importantes repercusiones que aún no podemos saber, pero pueden ser muy significativas y pueden variar el curso que estábamos llevando de una China que estaba superando al resto del mundo en prácticamente todos los aspectos”.

En su intervención, ha dado a conocer que “hay movimientos subterráneos entre la diplomacia y los servicios de inteligencia de China y EEUU presionanado a los paises europeos, unos para que adopten el sistema 5 G y otros para que no lo hagan”. Ha añadido que “el sistema 5G de China no sólo es que sea bueno, es que tiene una ventaja que no tienen los demas y es que es mucho más barato, al menos un 60 por ciento más barato que otros sistemas”.

Así quedó reflejado en el Movile Word Centre. En este aspecto ha manifestado que “detrás estaba Estados Unidos para impedir que se celebrara, porque era la gran muestra del desarrollo tecnológico de China no sólo del 5G sino también del resto del conjunto del sistema de los móviles”.

Por todo ello espera que el coronavirus se controle cuanto antes para evitar un gran desastre económico mundial.

Desde el punto de vista sanitario y de la salud, el coronel ha dicho que el coronavirus es una enfermedad que se está difundiendo y que se va a difundir más, pero que “la mayoría de los países seremos asintomáticos o con síntomas muy leves”. En este punto, ha añadido que “no hay que alertar a la población” y que “nuestra sanidad es muy robusta”.

Baños fue jefe de contrainteligencia del Cuerpo del Ejército Europeo, participó en diversas misiones en Bosnia, es escritor y es colaborador habitual en diferentes programas de televisión.