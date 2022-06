El Coro del Campus de Huesca celebra su concierto de fin de curso en Santa María in Foris

El Coro del Campus de Huesca celebra su concierto de fin de curso este jueves, 2 de junio, bajo la dirección del barítono oscenseAlejandro Escuer. El edificio universitario de Santa María in Foris acogerá, a partir de las 19 horas esta actuación, que está abierta al público hasta completar el aforo. El programa incluye una primera parte con piezas tradicionales anglosajonas; música clásica occidental, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, en la parte central del concierto; y un bloque final de música española.

El Coro de la sede oscense de la Universidad de Zaragoza combina, desde su creación en 2010, una vocación formativa en torno al canto y a la música coral con una vertiente lúdica y creativa en torno a este medio de expresión. Estudiantes de los grados o de la Universidad de la Experiencia, personal universitario y antiguos alumnos son, principalmente, los destinatarios de esta iniciativa para la que no se requiere formación previa.

Alejandro Escuer es, desde este curso, el nuevo director de esta formación. Este barítono, que combina su actividad musical, frecuentemente como solista, en producciones líricas y operísticas, con la dirección, con la enseñanza de la música y con su profesión de maestro, es el tercer responsable del Coro universitario, tras Cristina Vicente Pimpinela y Laura Lisi, que han desarrollado esta labor en años anteriores.

Programa

El concierto de fin de curso de este año lo abrirá‘Rock my soul’, tema afroamericano tradicional recogido por William Francis Allen en su libro ‘Slave Songs of the United States’ (1867). Dos canciones de este lado del Atlántico, la inglesa ‘Greensleeves’ y la irlandesa ‘An irish blessing’ completarán la parte del programa dedicada a la música tradicional en inglés.

La música clásica occidental estará representada por obras de distintas épocas y sensibilidades. ‘De gli occhi’, del compositor renacentista italiano Luca Marenzio, será la primera de este bloque, seguida por ‘Va pensiero’,de Giuseppe Verdi, con la que el programa viaja al siglo XIX y al Romanticismo musical; por ‘Ave verum’, compuesta por Mozart en 1791; y por ‘Signore delle cime’, del compositor coral contemporáneo Bepi de Marzi.

La parte final, dedicada a la música española, la integran ‘Pase el agoa’ y ‘La tricotea’, del renacentista 'Cancionero del palacio', y ‘Esta tierra’, de Javier Busto, compositor y director de distintos coros, en la actualidad, en el País Vasco.