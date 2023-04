La Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos homenajeará la lucha contra el pantano de Biscarrués

La Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos rendirá, este fin de semana, homenaje a todas las personas que han participado, a lo largo de los años, en defensa del territorio, por su implicación en la lucha contra el pantano de Biscarrués. Es la forma que tiene la Coordinadora de agradecer al territorio su implicación, según ha dicho la portavoz de la Coordinadora, Lola Biscarrués.

Enmarcados en las XIX Jornadas del Río Gállego, este fin de semana, se van a llevar a cabo varios actos de homenaje en Riglos, Santa Eulalia de Gállego, Agüero y Murillo de Gállego. Los actos darán comienzo el sábado, 29 de abril, en Riglos a las 10,00 horas con un paseo guiado y a las 12,00 horas se rendirá homenaje en esta localidad con la actuación de Roberto Ciria, la compañía artística Osca, Javi López y Danzas Santa Leticia. Este mismo esquema se repetirá este mismo día por la tarde en Santa Eulalia; el domingo en Agüero y en Murillo de Gállego.

Lola Giménez ha manifestado que “se van a hacer unos pequeños homenajes, es un reconocimiento a todo el pueblo y a las personas que han participado en la defensa del territorio y al final se ha conseguido” y “esto e suna forma de demostrar que si nos unimos y luchamos somos capces de que esa razón impere, además lo vamos a hacer a través de la música y de la cultura”.

Los actos de las Jornadas continuarán el sábado 6 de mayo y el domingo día 7 de mayo, jornada en la que la Coordinadora realizará varios actos con motivo de la victoria sobre el proyecto del pantano de Biscarrués, que comenzarán en Erés a las 10,15 horas con un 'Recuerdo a los compañeros de la otra orilla' y continuarán en Biscarrués con un acto de homenaje, una comida y un concierto de la Ronda de Boltaña. “Ha sido una lucha muy larga, con manifestaciones, concentraciones y mucha movilización en la que toda la comarca se ha unido”. Ha añadido que “ahora necesitamos un parque natural, una figura de protección total sobre la zona que haga de nosotros un referente turístico y medioambiental”.

En este momento de sequía en el que se habla de regular las aguas del Río Gállego, Jiménez ha insistido en que los tribuales ya han hablado y ha trasladado que “la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dejado claro que no se puede hacer el proyecto en esta zona del Río Gállego y lo que hay que hacer es poner el acento dentro del sistema, porque casi el 90 por ciento de las aguas del Gállego van al regadío y vamos a ver cómo se pueden mejorar las canalizaciones y la gestión para llegar a un uso total del agua”.

En concreto, Jiménez se ha referido al posicionamiento que ayer dejaron claro en Huesca el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, en un acto de precamapaña electoral, de regular las aguas del Río Gállego y hacer una alternativa a Biscarrués. En este punto, Jiménez, ha hablado de “tomadura de pelo”, de hacer “trampa” y de “desconocimiento de la gestión del agua”. Así, ha manifestado que “la alternativa a Buscarrués era Almudévar, lo que no podemos es decir si no hacemos Biscarrués hacemos Almudévar y ahora que está hecho Almudévar volvemos a la carga con que hace falta más regulación, eso es hacer trampa” y “también es un desconocimiento sobre la gestión del agua y es que por muchos pantanos que tengas no se van a llenar porque no hay agua, es como si tienes muchos monederos y no hay dinero”, es decir, “las pocas crecidas que le quedan al Gállego son suficientemente reguladas con los pantanos que tiene en cauce”.