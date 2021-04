COO y UGT Correos en Huesca se concentra hoy para denunciar el “desguace” de la mayor empresa pública del país

COO y UGTCorreos en Huesca se concentra hoy para denunciar el “desguace” de la mayor empresa pública del país y exigir al Gobierno la defensa del Servicio Postal Público. En la provincia Huesca, se realizará una concentración en Huesca, hoy jueves 22 frente a Subdelegación de Gobierno, a las 13,30 horas, a la que están convocados los delegados de CCOO y UGT de Correos, para reclamar a la Dirección de compañía el fin del “desguace” de la mayor empresa pública del país y al Gobierno una definición clara de su modelo postal público.

Entre los motivos para la movilización, destacan que no respaldan “las políticas que la dirección de Correos con su presidente Juan Manuel Serrano a la cabeza está implementando conllevando un claro debilitamiento de la empresa pública preparando el terreno para su futura privatización”. Así, dicen No al trasvase de actividad a la filial (Correos Express), no a la externalización de servicios, no a la desamortización inmobiliaria a través de la cesión, regalo o venta del patrimonio histórico, no a la reducción de la red postal, suprimiendo rurales, cerrando centros y oficinas, no al recorte de empleo (suprimiendo puestos, reduciendo contratación), no al recorte de empleo y al empeoramiento de su calidad (36% de temporalidad y 25% de empleo a tiempo parcial en general, y un 75% en la red de oficinas) y no a la quiebra económica de Correos.

Dicen que “no entienden la actitud pasiva del gobierno ante el desguace del operador público y exigimos que resitúen a correos como eje fundamental en el proyecto de recuperación, transformación, modernización del país, definiendo de forma clara su proyecto de servicio público postal”.

La primera fase de movilizaciones ha dado comienzo y durará hasta el mes de junio incluyendo concentraciones provinciales y autonómicas, sin descartar paros parciales y convocatorias de huelgas generales. El objetivo es dar a conocer a las diferentes instituciones, ayuntamientos, gobiernos regionales, etc., así como a la opinión pública, cuál es la situación de Correos, hacia dónde quieren dirigir al operador público y el modelo de Servicio Público Postal que defienden CCOO y UGT.