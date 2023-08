Continúan los trabajos de inspección y limpieza en el Parque Miguel Servet de Huesca

Tras la fuerte tormenta del pasado jueves día 27 de julio, en la que se alcanzaron rachas de viento de 82 km/h, los técnicos y servicios municipales continúan realizando una exhaustiva evaluación de los daños en la masa arbórea de la ciudad.

Este martes han comenzado en el parque Miguel Servet los trabajos de revisión de riesgo y retirada de ramas colgadas en altura con el apoyo de arboristas especializados en trabajos a trepa. Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca se apunta que los próximos días son clave para seguir detectando afecciones en el arbolado que todavía no son evidentes, como ramas colgadas o árboles descalzados. La Brigada de Jardines ha estado trabajando en las recogidas desde el pasado viernes con el apoyo de los Bomberos y Grhusa.

A los 37 árboles retirados contabilizados hay que sumar, hasta el momento, otros 10 más. Durante el fin de semana se detectó otro árbol que no había llegado a caer pero que ya se encontraba irremediablemente afectado, un cedro en la Avenida Martínez de Velasco. También se revisaron el camping y el parquin de caravanas, dos espacios con gran arbolado.

Por otro lado, el Patronato de Deportes ha informado de la caída de 5 pinos en las instalaciones deportivas San Jorge. Se trata de pinos con raíces estrangulantes que no habían desarrollado un sistema de anclaje que les permitiera soportar la fuerza de la tormenta.

Desde el Área de medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca se insiste en pedir a la ciudadanía que sea precavida y no traspase ni retire las cintas de balizar, se recuerda que ha habido un viento huracanado en la ciudad y sus consecuencias aún no han terminado hasta que no se termine la revisión de la masa arbórea.

Por otra parte, se ha reanudado la actividad del Ludoparque en el Parque Universidad. Hasta su cierre, el día 8 de agosto, el Ludoparque Universidad estará abierto en su horario habitual de 19 a 21 horas.