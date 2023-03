La construcción de la provincia de Huesca alerta sobre la falta de trabajadores cualificados

La Federación de Asociaciones de la Construcción (FAC) de la provincia de Huesca alerta de la falta de personal para trabajar y argumenta que las empresas están teniendo verdaderos problemas para encontrar trabajadores cualificados de la construcción.

La Federación ha informado de que no se cubren las ofertas de empleo actuales, por lo que entiende que hay que apostar más por la formación en albañilería y concienciar a los jóvenes y padres de dicha necesidad. En este sentido, la gerente de la FAC, Manuela Pastor, aboga por formar a jóvenes en el sector. “Falta mucho personal para trabajar en las obras, especialmente, encargados, oficiales de primera o maquinistas, y es que se está demanando algo que no se encuentra porque no hay”. Ha insistido en que “tenemos un problema no sólo en Huesca, sino a nivel autonómico y también nacional” y “lo primero que hay que hacer es una concienciación a los jóvenes sobre los ciclos de FP que existen, de los que pueden salir muy preparados para trabajar en obras” y es que “todas las empresas nos están trasladando esta situación”.

Así se refleja en el último informe que la Federación ha elaborado respecto al año 2022 en relación al 2021. En él se indica que a pesar de que el empleo en este sector en la provincia experimentó una subida en 2022 con respecto al 2021 de un 7 por ciento, desde la última crisis económica del año 2007 se han perdido más de 50 por ciento de los empleos directos en el sector desde ese año. Con respecto al año 2007 hay 5.722 trabajadores menos en el sector.

Una “gran destrucción de empleo”, que provocó que “muchos de los trabajadores derivasen a otros sectores y que los que hoy hay estén próximos a la edad de jubilación”. Por ello, Pastor entiende que la formación es fundamental. Además, sostiene que el sector está en plena transformación tecnológica con procesos de especialización y calidad, con los que el esfuerzo fisico está dando paso a herramientas tecnológicas.

En cuanto a datos concretos, la población activa del sector en la provincia representa al 8,2 por ciento del total de empleos directos, mientras que indirectos llegaría a más del 25 por ciento. Uno de cada tres trabajadores del sector tiene más de 50 años y los contratos con menos de 30 años han pasado a no representar ni una décima parte. La falta de relevo generacional y la cualficación del sector son los problemas que ganan más peso en el sector. Oficios como el de albañíl, encofrador, encargado do ebra y maquinistas son los más demandados por empresas que buscan personal para ejecutar sus obras.

En la provincia de Huesca se visaron en 2022 un total de 816 inmuebles, sieno el mejor dato desde 2008, aunque está todavía lejos de las 1.500 cifradas antes de la crisis económica.

En cuanto a la previsión a futuro, Pastor ha hablado de incertidumbre. “Ahora mismo, la palabra general es incertidumbre”. Ha insistido en que “hay mucha incertidumbre en obra nueva, visados, obra pública y también es cierto que el año pasado muchas obras, auqnue había inversión pública, quedaron desiertas acentuado por la subida de precios, hay que sacar licitaciones con precios actualizados y acordes al mercado”.

La previsión dependerá de la infación, del tipo de interés y de otras cuestiones, pero se prevé que la demanda en obra nueva siga subiendo.