El Consejo Escolar del IES Pirámide urge solucionar los problemas del transporte escolar

El Consejo Escolar del IES Pirámide de Huesca está organizando acciones reivindicativas para instar a la administración a que resuelva los problemas del transporte escolar que sufren a diario más de 600 alumnos desde hace un año.

Los alumnos de este instituto, que se ubica a 5 kilómetros de Huesca, disponían de un servicio de transporte propio, que los trasladaba a diario a través de 16 autobuses, pero desde enero de 2021, la situación cambió, ya que el contrato con la empresa encargada de ofrecer dicho servicio finalizó y desde entonces Educación trata de licitar de nuevo el servicio, sin embargo, parece que la existencia de una línea regular en ese mismo trayecto impide la licitación.

El servicio se ha recortado con 7 autobuses, que realizan dos turnos, lo que motiva que los alumnos que llegan al centro deben esperar 35 minutos hasta el inicio de las clases y el mismo tiempo deben esperar para regresar a sus casas. Así lo ha expuesto el responsable de la APA del IES Pirámide, Roberto Capuz, quien ha asegurado que no sabe cuál es el problema en concreto, que obliga a los alumnos a realizar largas esperas, pero piden a la administración que lo solvente ya. “Realmente no entiendo cuál es el problema y cómo después de un año la administración no lo ha podido resolver”, pero “lo que está claro es que el recorte que ha habido en el servicio perjudica a los alumnos que deben esperar 35 minutos por la mañana y 35 minutos cuando salen de clase para acceder a un transporte obligado, porque el instituto está a 5 kilómetros”.

Capuz ha indicado que “en varias ocasiones nos han asegurado que lo van a solucionar o que están en ello, pero ha pasado un año y estamos igual”.

De nuevo, van a iniciar acciones reivindicativas para instar a una pronta solución e incluso dejan sobre la mesa la posibilidad de construir un nuevo instituto en Huesca, que no obligue a ningún alumnos a realizar traslados para recibir clase. “Es una de las soluciones que se barajan, ya que si el transporte genera tantos problemas, lo lógico es que hagan un instituto en Huesca”.

“El año que viene, cuando los alumnos hagan su inscripción en primero de la ESO, los colegios que vamos a este instituto que somos Alcoraz y Pedro J. Rubio, podrán elegir otras institutos o es que tienen que morir al palo de ir al IES Pirámide, ir en autobús y tener estos problemas, pero claro igual el resto de institutos no puede albergar a todos los demás alumnos y es hora de pensar en hacer un instituto en Huesca”.