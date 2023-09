La concertada inicia el curso con el objetivo de negociar la rebaja de la jornada laboral de 25 horas lectivas

El sindicato FSIE de enseñanza concertada afronta el inicio del curso escolar con la incertidumbre que genera un cambio de gobierno, con el que pretende negociar la rebaja de la jornada laboral establecida en 25 horas semanales y así ir equiparándose a la jornada de la pública.

La secretaria de este sindicato que representa a la enseñanza concertada, Pilar Hurtado, ha apuntado que los profesores de esta enseñanza inician este curso con las mismas dificultades de otros años, que pasan por la falta de personal en las aulas y de auxiliares. “En la concertada hay varias dificultades y veremos si con los nuevos gobernantes en Aragón se va solucionando”. Estas dificultades pasan por “la falta profesorado, que trabaja muchas horas más de las que se trabaja en la pública y además el personal no tiene el número de auxiliares que tiene la pública”.

Así, uno de sus objetivos será negociar con el nuevo Gobierno de Aragón la jornada laboral del profesorado, establecida en la actualidad en 25 horas laborales lectivas semanales. En este punto, Hurtado ha señalado que “nuestro convenio conlleva que nuestras jornadas laborales lectivas son de 25 horas semanales, independientemente de las horas de la jornada no lectiva que hay a lo largo de la semana” y “en este momento, en Infantil y Primaria de la pública esas 25 horas se han rebajado por un acuerdo que firmaron con la DGA, sin embargo no tenemos ningún acuerdo firmado en este sentido, porque se propuso a la administración pero no entró”.