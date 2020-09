Concentración de las monitoras de comedor escolar en Huesca

Esta mañana el sector de las monitoras de comedor escolar se ha concentrado a las puertas del Servicio Provincial de Educación para protestar por la situación que está viviendo desde que comenzará la pandemia

En este nuevo curso la jornada continua obligatoria ha supuesto reducción importante del uso del comedor entre los escolares lo que ha repercutido directamente en una reducción significativa del personal. De hecho un 40% del personal de monitoras se han quedado sin contrato. Además, los ERTES han sido una constante y han disminuido los ingresos de las trabajadoras del sector. María Jesús Mellado, portavoz en Huesca del colectivo de monitoras destaca que " nosotras trabajamos por ratio y hay muchas monitoras fijas discontínuas que se han quedado en la calle y esto crea mucha incertidumbre porque no se sabe cuándo se pueden llegar a recolocar ni en qué situación y necesitamos tener una seguridad".

A esto añaden que las monitoras han tenido que añadir en su día a día una serie de tareas que no les corresponden y que están fuera de las obligaciones que recoge el Convenio. MªJesús Mellado insiste en que "nos sentimos desprotegidas porque creemos que no nos han dado el instrumental necesario de protección. Ni las mascarillas adecuadas, ni guantes adecuados, tenemos uan bata que la tenemos que lavar a diario". Mellado insiste en que "se están dando muchos casos en los que hay colegios que quieren que aumentemos nuestra jornada laboral sin constar en nuestro contrato". Aunque sean quince minutos o media hora, insiste "tenemos que hacer funciones que no nos pertenecen como servir o preparar mesas o limpiar y durante nuestra jornada habitual de trabajao tenemos que hacer mucho más que el que hacíamos antes".

Critican también la escasa o insuficiente dotación de material higiénico-sanitario y preocupa que se les esté obligando a controlar y mantener las medidas sanitarias con grupos estables de convivencia a los que en el comedor se agrupa de forma ilógica y peligrosa.