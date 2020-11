Aunque se trata de una buena noticia esperanzadora, los avances para obtener la vacuna no ocultan la realidad que se sigue viviendo por parte de los sanitarios. Un laboratorio prestigioso anuncia efectividad del 90% de la vacuna pero el presidente del colegio de médicos, José Mª Borrel prefiere ser prudente, ir trabajando dia a dia porque todavía falta unos meses hasta que llegue a todo el mundo. Borrel explica que "todos los anuncios de vacunas, las autoridades los políticos los cogen como un gran éxito suyo para traer tranquilidad y no se si engañar un poco a la población el decir ya lo tenemos resuelto que tenemos vacuna y esa vacuna todavía va a tardar unos meses todavía en el mejor de los casos en tenerla disponible". Borrel añade que "en esos meses se va a quedar mucha gente en el camino y yo prefiero ir trabajando el dia a dia"

Aunque los datos de los últimos días parece que baja la tendencia de casos en la provincia, Pepe Borrel recuerda que los hospitales están apurados con las UCIS llenas y los pacientes Covid llenan las plantas de los centros hospitalarios. Borrel explica que "la situación es tremendamente delicada en las UCIS los profesionales lo están sufriendo mucho porque no llegan, volvemos a hablar de escasez de personal y luego en plantas todos los profesionales tienen que echar una mano en especialidades que no son las suyas, en urgencias van que no paran y en primaria seguimos también desbordados"

Los sanitarios siguen cargados de trabajo, desbordados con falta de personal y con más burocracia

El presidente de colegio de médicos recuerda que no se puede bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad con la higiene, mascarillas y dando toda la información a los rastreadores