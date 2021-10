Con Huesca Podemos Equo solicita una reunión con los alcaldes pedáneos

El pasado miércoles 13 de octubre, se celebró el Consejo Ciudadano para decidir qué proyectos se iban a financiar por parte del Consistorio. “No se puede avanzar en el presupuesto participativo sin el trabajo previo. Muchas de las propuestas que fueron enviadas por los distintos actores del consejo se desecharon y sólo se seleccionaron algunas de las propuestas que ni siquiera alcanzaban la totalidad del presupuesto, por ello se propuso que se ampliara el plazo para presentar propuestas para el próximo viernes y de esta forma poder cerrar la partida para este año 2021”, señala Guillermo Boix, concejal del grupo municipal Con Huesca Podemos Equo.

Por otro lado, el grupo municipal también ha advertido que no hay una relación directa por parte del Equipo de Gobierno y las y los alcaldes pedáneos, que ven como año a año el presupuesto que tienen designado no llegan a sus Barrios Rurales. “Por ello, desde Con Huesca Podemos Equo hemos registrado una petición de reunión con los alcaldes pedáneos y los diferentes grupos municipales representados en el Consistorio. No es de recibo que los alcaldes pedáneos sigan sin poder comunicarse con el Equipo de Gobierno y que todavía no conozcan al nuevo concejal delegado, Roberto Cacho, amparándose en la pandemia, la participación ha sido casi nula”, finaliza Boix.