Con Huesca Podemos Equo acusa a Luis Felipe de no cumplir su palabra

Con Huesca Podemos Equo sostiene que un dicho en política asegura que “si no tienes nada que decir, gana tiempo” y entiende que “eso es lo que hizo el alcalde Luis Felipe en la Mesa General de Negociación del mes de diciembre pasado: ganar tiempo”.

Esta formación política ha argumentado que “el alcalde describió una plantilla convulsa, con 100 trabajadores menos en la última década y muchos cambios laborales; habló de negociar un nuevo método y un nuevo modelo; habló de crear un reglamento para articular y mejorar el funcionamiento de la Mesa; habló de hacer una foto fija al personal del ayuntamiento para evitar agravios comparativos y homogenizar la injusticia que supone un mismo puesto de trabajo y distintas condiciones laborales y económicas; habló de cuantificar lo que supondría la valoración de puestos de trabajo en enero de 2022 (una de las peticiones sindicales más antiguas, que llegó a encorsetar entre los 100.000 y los 500.000 euros) y empezar a negociar, valorando los puestos de abajo hacia arriba y continuando con el acuerdo de 2014”.

“Como suponíamos desde Con Huesca Podemos Equo, el alcalde se precipitó en sus declaraciones y faltó a su palabra. Quiso abarcar demasiado, calmar las aguas y ganar tiempo. Porque un informe de Secretaría e Intervención viene a decir, entre otras cosas, que no puede haber procesos de valoración masivos, sólo singulares y excepcionales y, que si no hay dinero, no se puede valorar”, señala Óscar Sipán, portavoz del grupo municipal Con Huesca Podemos Equo.

“El Equipo de Gobierno ha dejado claro que el proceso de estabilización es su prioridad y que no recurrirá las sentencias de fijeza, pero sin la oportuna valoración de puestos de trabajo el ayuntamiento seguirá generando agravios comparativos y malestar laboral”, sentencia Sipán.