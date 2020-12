Con Huesca considera que no hay sintonía entre el presupuesto del equipo de gobierno y lo que Huesca necesita

Con Huesca Podemos Equo ha argumentado que el presupuesto es la expresión cifrada de la política de un gobierno; es decir, la ordenación de sus prioridades y objetivos cuantificados y dotados económicamente. Lo que no tenga consignación económica, no está previsto; lo que tenga una consignación insuficiente, difícilmente se llevará a cabo. Por lo tanto, el análisis del documento presupuestario nos revelará lo que es importante, prioritario para un gobierno y lo que no tiene relevancia, lo secundario, lo prescindible.

“En este sentido, podemos constatar que para el PSOE de Huesca los Servicios Sociales, la Cultura, el Desarrollo y el Medio ambiente no son una prioridad, según se desprende del borrador de Presupuestos que presentó a la oposición a finales de la semana pasada”, comenta Guillermo Boix, concejal de Con Huesca Podemos Equo, que continúa diciendo que “el Ayuntamiento de Huesca, con sus recursos, tiene que intentar resolver los problemas concretos de su ciudadanía. Así, más allá de las consideraciones de carácter general, resulta obvio que el presupuesto para 2021 debe tener el carácter de presupuesto de emergencia, dada la situación en que se encuentra la economía local y, sobre todo, algunos de nuestros vecinos y vecinas. Por ello, debe ser un presupuesto de fuerte carácter social, pero definiendo bien lo que entendemos por carácter social”.

Para Con Huesca, en un presupuesto, para que sea social, debe primar el decálogo en el que se basan las enmiendas que el Grupo ha presentado al borrador de Presupuesto del Equipo de Gobierno:

1. Los intereses de quienes no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

2. Los intereses de quienes están en situación de desahucio.

3. Los intereses de quienes buscan trabajo y hace tiempo que no lo encuentran.

4. Los intereses de quienes habitan en infravivienda.

5. Los intereses de los sectores más vulnerables (infancia, mayores, mujeres,..).

6. La potenciación de los Servicios Sociales para la población en general.

7. La potenciación de la movilidad y accesibilidad sostenible.

8. La potenciación de la economía social y productiva medioambientalmente correcta.

9. La potenciación de la cultura y deporte de base y participativos.

10. La potenciación de los mecanismos de participación ciudadana.

“Pero no hay sintonía entre lo que la Ciudad necesita ahora y lo que el Equipo de Gobierno pretende con el borrador de Presupuestos que ha presentado; se viven tiempos de mucha incertidumbre, el aumento del desempleo y la quiebra de empresas es una realidad” y “hay sectores económicos y de población en Huesca en una situación muy delicada y la propuesta del PSOE no es precavida ante el panorama económico y social que se avecina, sino que se enmarca en una política presupuestaria que intenta enmascarar los despropósitos de una mala gestión y una errática, improvisada y parada política municipal en una Ciudad que va a vivir una de las peores situaciones de los últimos tiempos.”

“Estamos delante de un borrador de Presupuestos que no va a resolver los problemas de la Ciudad y coherente con la línea política del PSOE de Huesca: la del parón”, concluye Boix.