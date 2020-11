La Comarca de Los Monegros lanza una campaña para concienciar sobre la igualdad, coincidiendo con el 25 N

Además, comprende una serie de recursos audiovisuales que se utilizarán a lo largo del año y que servirán de soporte didáctico para la labor de prevención e información que se lleva a cabo desde el Centro Comarcal de Servicios Sociales.

Con el lema “Si las personas escribimos la historia, ¿por qué no la cambiamos?”, la campaña comarcal a favor de la igualdad de género se inicia hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la emisión de un video en redes sociales y en el canal de YouTube de la Comarca de Los Monegros. El spot se ha grabado en diferentes enclaves emblemáticos del territorio y recoge reflexiones de diversos perfiles de la población en torno a su visión sobre la igualdad, haciendo hincapié en determinados hitos históricos que han marcado un camino de desigualdad para la mujer hasta llegar a nuestros días.

Además, la campaña comprende material didáctico en forma de píldoras formativas de testimonios centrados en la igualdad, así como análisis a cargo de profesionales sobre diferentes aspectos de la violencia de género, “que es el mayor exponente de la desigualdad y la máxima expresión del abuso del poder; creemos que la mejor arma para seguir luchando contra esta lacra es la educación y la prevención, objetivo principal de esta campaña, que habla desde la igualdad y desde un mensaje positivo”, ha señalado la consejera comarcal de Servicios Sociales, Ana Puey, quien añade que “el spot ha querido reflejar esa historia de desigualdades que ha venido sufriendo la mujer y cómo esta herencia ha llegado hasta nuestros días, una realidad que tenemos el deber de transformar pensando en el presente y en el futuro”.

La consejera comarcal ha explicado asimismo que “estos recursos audiovisuales incluidos en la campaña servirán como soporte didáctico tanto para trabajar de forma presencial como virtual a lo largo del año y para reforzar y complementar las acciones de prevención e información que, desde los Servicios Sociales de la Comarca de Los Monegros se realizan en institutos de secundaria, asociaciones de mujeres, talleres, charlas y debates informativos en diferentes foros del territorio”.

Por otro lado, el territorio está muy presente, tanto a través de las localizaciones, como por las personas que aparecen en la campaña que están vinculadas con la comarca y han sido seleccionadas de manera que respondan a la época que les ha tocado vivir. “La idea es que se entienda la igualdad desde la perspectiva de tres generaciones diferentes y desde el punto de vista de personas de ambos sexos. De este modo, algunas de las personas que aparecen en el spot, que se podrá ver desde mañana, tienen su relevancia en la visión y experiencias que iremos descubriendo durante el año que viene”.

En concreto, en el spot aparecen personas de Los Monegros de ambos sexos y de diferentes generaciones, así como profesionales del sector como la psicóloga de los Servicios Sociales comarcales, Laura López, o el psicólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, Santiago Boira. Además, cuenta con la participación del presidente comarcal, Armando Sanjuan, y de Olga Brosed, desde el asociacionismo femenino. A su vez, cada testimonio simboliza una etapa en la historia de la igualdad: desde la madurez a la pareja joven que nació unos años después de la aprobación de la Constitución Española en 1978, que reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer, pasando por el adolescente que nació un año después de la aprobación de la Ley de Violencia de Género en 2004, hasta llegar a la niña que simboliza la generación de mujeres cuyo reto será eliminar los techos de cristal que todavía existen.

La campaña está realizada en colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer y financiada a través del Pacto de Estado contra la violencia de género, con cargo a créditos recibidos del Ministerio de Igualdad.

Actividades del área comarcal de Juventud en torno al 25N

Por otro lado, también coincidiendo con el 25 de noviembre, desde el Área comarcal de Juventud se inicia esta semana una propuesta de actividades dirigidas a la juventud de Los Monegros “con el objetivo de visibilizar los pequeños machismos que muchas veces pasan desapercibidos en el día a día y nos encontramos en la vida cotidiana, en anuncios, en canciones … como vía para sensibilizar sobre esta lacra social”, según ha informado la consejera comarcal de Juventud y Deporte, Esther Soler.

En concreto, se han preparado cinco carteles que incluyen un código QR y cada uno de ellos lleva a una serie de enlaces que tratan la violencia contra la mujer desde diferentes puntos de vista. El primero es un cuestionario en el que se realizan preguntas sobre feminismo e igualdad, así como sobre las diferentes formas de discriminación que siguen existiendo. En segundo lugar, se propone un reto en el que deben encontrar 18 micromachismos en un video de tres minutos de duración. En tercer lugar, se aborda el sexismo en la publicidad y, para ello, tienen que encontrar las diferencias que existen entre dos anuncios. El cuarto póster trata sobre lo que supone normalizar conductas que pueden derivarse en violencia a través de un cortometraje sobre la temática. Por último, se ha preparado un cartel que recoge estadísticas en torno a esta lacra para poner en cifras la realidad actual.

Estos carteles se difundirán en los tres institutos del territorio para que el alumnado se informe de una manera directa y asequible, y además se entregará material a los equipos de orientación de los tres centros de secundaria para contribuir a la labor de sensibilización en torno al 25 N.