El colegio de médicos de Huesca reivindica medidas ante el aumento de agresiones a los trabajadores del sector

Este 12 de marzo se celebra cada año el “Día Europeo contra las agresiones en el ámbito sanitario”.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Huesca, en primer lugar queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, quienes desde sus respectivos ámbitos velan las 24 horas del día por nuestra seguridad y la de todos los trabajadores del sector sanitario. La creación de la figura del “Interlocutor Policial Sanitario”, ha supuesto un acercamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y protocolos de trabajo conjunto.

No olvidamos la labor y compromiso, desde el primer momento, de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, y la colaboración tantas veces como ha hecho falta de las distintas Policías Locales.

Un año más, visto el informe presentado por el CGCOM, se contrasta el incremento de las agresiones a médicos, y ante todo a médicas, mientras esperamos que lleguen, un año más, las anunciadas medidas de seguridad eternamente prometidas por las autoridades sanitarias.

Nuevamente es el nivel de la Atención Primaria, el más próximo al ciudadano, y más desprotegido, en donde se acumula el mayor número de agresiones. Sector público, mujer, atención primaria, exigencias no admisibles por parte de los agresores, fallos estructurales del sistema, desamparo, etc, todo se repite como si fuera irremediable. No podemos caer en la tentación de pensar que no se puede hacer más.

Y detrás de ello, quizás insatisfacción por parte de los agresores, pero ante todo COBARDÍA. Y la insatisfacción, ¿contra quien?, ¿contra qué?. Recapacitemos.

Desde este Colegio de Médicos reiteramos nuestro compromiso con el paciente, con el ciudadano, y con la calidad asistencial. No nos moveremos de estos objetivos, y por ello repetimos una vez más que todas aquellas discrepancias, sean del tipo que sean, se canalicen a través de los cauces legales establecidos para ello, lo cual se puede hacer en el mismo centro sanitario.

Sin gritos, sin insultos, sin amenazas, sin violencia...