El Colegio de médicos de Huesca reafirma su defensa de la sanidad y responde a las críticas del PSOE

El colegio provincial de médicos de Huesca manifiesta a través de un comunicado que ante la opinión vertida desde el PSOE "más bien desde su Secretario General y su Secretaria de organización hacia la persona de nuestro Presidente o a la Institución que preside, hemos de reconocer que no entendemos contra quien va ni por qué, unos breves comentarios que confiamos sean aclaratorios."

"El Colegio de Médicos es una Institución de representación profesional, independiente políticamente, cuya misión principal es velar por el respeto a los valores éticos de la profesión médica y por ende, de la calidad de la asistencia sanitaria a los ciudadanos.

Nuestro Presidente, como debe ser, realiza manifestaciones periódicamentemostrando el criterio técnico del colectivo médico, a veces espontáneamente o en muchas ocasiones como respuesta a decisiones y/o declaraciones de Autoridades sanitarias, con el debido respeto y tratando en todo momento de aportar ideas, soluciones y siempre mostrando su disposición a colaborar.

Ya que hablan de elecciones y de política, creemos que se equivocan de guerra o de rival. No nos dedicamos a esto. Asumimos y lógicamente aceptamos que se ha adoptado una decisión política. Pero hay que recordar, que aparte del derecho al voto, existe el democrático derecho a la palabra durante todo el periodo entre elecciones, y los representantes políticos tienen la oportunidad de aprender escuchando las aportaciones de los demás en lugar de intentar acallarlas o censurarlas, máxime si provienen de los propios profesionales con la formación adecuada.

No entendemos tampoco a qué viene la mención ahora a la jubilación forzosa años atrás de médicos durante el mandato del PP. Ya que lo tocan, recordar que nos opusimos juntos en su momento, pero luego ustedes nos dejaron solos cuando continuó con tamaña irresponsabilidad su partido, el PSOE. Memoria.

Lo más descabellado de su nota es acusar a nuestro Presidente de atacar a la sanidad rural... después de 40 años de dedicación y trabajo incansable en ese medio. Si atentar contra el medio rural es exigir que se doten de médicos las UVI móviles y las UME, ciertamente lo atacamos. A sus pueblos, ante emergencias vitales como un edema agudo de pulmón o un ahogamiento con parada cardiorespiratoria, se están enviando ambulancias convencionales, sin equipamiento, e incluso solo con conductor. Estamos retrocediendo esos 40 años. No es cierto lo que les han dicho y defienden, que con menos ambulancias, menos horas y sin médicos, les van a dar mejor servicio. No hay que lamentarse tras el drama, hay que evitarlo.

Si el problema es el cierre de ciertos PAC por parte de la Consejería, sus alcaldes, del partido que sean, lógicamente han de reclamar por ese servicio que han perdido sus municipios, y nuestras felicitaciones a las poblaciones beneficiadas, pero no es buena opción desvestir un santo para vestir otro, ni lo es decir que cualquiera, con o sin titulación, pueda hacer guardias en esos PAC. Levanta serias dudas que las hagan médicos de hospitales en lugar de hacerlas en su centro de trabajo, mientras en el hospital las cubren los médicos de familia que tanta falta hacen en el medio rural. Es muy difícil entender esta decisión. Lo acatamos, nuevamente porque es decisión política pero no exijan silencio, ni digan que eso es defender la Atención Primaria.

Vaya desde aquí nuestro apoyo incondicional a los Equipos de Atención Primaria de Jaca y Biescas, los que han dado el callo mucho más allá de lo exigible, y a los que ahora se ha querido poner su trabajo en entredicho.

Las consecuencias de las decisiones que se toman en sanidad se valoran después de un tiempo y parece que en esta sociedad no somos conscientes de las consecuencias de despreciar la Atención Primaria como se está haciendo. No es lo mismo gastar que invertir, y una vida humana no tiene precio, pero los dispositivos necesarios tienen un coste, más aún en territorios extensos con poblaciones dispersas, y ustedes de esto creo que saben más que nosotros, el dinero es limitado y hay que razonar las prioridades. Nosotros hablamos de la seguridad del paciente y de la calidad asistencial. Nuestras prioridades quizá sean otras de las que mueven la política, por eso nos preguntamos por qué se suicidan nuestros jóvenes, o por qué se están diagnosticando y tratando tarde los cánceres, por qué no se llega a tiempo a un infarto…

Gracias por su tiempo en leer este texto. Nosotros seguiremos a lo nuestro, trabajando por mejorar la sanidad, y dando nuestra opinión en cuantos temas consideremos oportuno, y ustedes sigan con lo suyo, pero déjennos trabajar."

Esta Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Huesca, elegida democráticamente, queda a su disposición mostrando su compromiso con la población de la provincia de Huesca, velando por su salud con la máxima profesionalidad, equidad y esfuerzo por mantener un máximo de calidad científico-técnica.