El Colegio de Médicos de Huesca denuncia el nuevo modelo de Transporte sanitario Urgente que “se quiere imponer en nuestra provincia sin tener en cuenta a los colectivos afectados, principalmente a los pacientes, cuya atención urgente se verá mermada”.

En un comunicado apunta que “estamos sufriendo el continuo desmantelamiento de la Atención Sanitaria Extrahospitalaria, sólo hay que ver los problemas actualmente existentes a nivel de Atención Primaria, situación todavía más acentuada en el medio rural lejano a las capitales de provincia, y con este nuevo planteamiento vamos a ir un paso más allá, disminuyendo la calidad y la seguridad de la atención en las urgencias y emergencias extrahospitalarias”. Con el nuevo pliego de Transporte sanitario Urgente para la provincia de Huesca, “va a ser el mismo colectivo de población, el más alejado del Centro Hospitalario de referencia, el que de nuevo sufra las incongruencias de los gestores sanitarios, con la desaparición de la “medicalización” del transporte sanitario urgente que quiere imponer la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ARAGÓN, y, por lo tanto, el SALUD Aragón, ya que una ambulancia sin médico no es medicalizada”.

Asegura que en la provincia, los recursos más afectados medicalizados son las ambulancias UVI de Jaca y UVI de Barbastro, en las cuales no sólo desaparece la figura del médico los fines de semana y festivos, sino que pasa a estar inactiva, es decir, no va a prestar servicio todos los días del año desde las 21 horas hasta las 9 horas del día siguiente, y los fines de semana y festivos de 9 de la mañana a 21 horas estará sólo con enfermería, sin médico, con la repercusión que ello conlleva.

Añade que también se verá afectada la UVI de Huesca, que, aunque estará presencial las 24 horas todo el año, sólo dispondrá de la figura del médico los días laborables de 9 a 21 horas, siendo el resto del tiempo enfermería la responsable.

Hay que recordar que la principal labor de las ambulancias tipo UVI son los traslados interhospitalarios urgentes (tiempo-dependientes) a hospital de referencia, con más medios, pero también que en las situaciones en que la ambulancia tipo UME (encargada de avisos graves en la calle o domicilios tipo infartos, accidentes, insuficiencias respiratorias severas, etc.) esté ocupada, es la ambulancia tipo UVI la que atiende esa emergencia.

Desde el Colegio de Médicos de Huesca “apoyamos la existencia de ambulancias de soporte vital avanzado a cargo de enfermería (SVAE), pero como un complemento a las ambulancias ya existentes, no para sustituir a las ambulancias medicalizadas”. Las SVAE cumplen su función principalmente en las grandes capitales, como Zaragoza, ya que disponen de los recursos hospitalarios a escasa distancia y de otros recursos medicalizados en la misma ciudad, además de su utilidad para algunos traslados interhospitalarios de bajo riesgo, tras valoración médica.

La desaparición del médico “no sólo va a repercutir en la merma de calidad de los traslados interhospitalarios, sino que romperá el normal funcionamiento del resto de tipos de ambulancias y del sistema sanitario, tanto extra como intrahospitalario”.

A ello, se añade que “nuestros gestores plantean la figura del helicóptero medicalizado, recordar que Huesca es la única provincia de Aragón que carece de helicóptero medicalizado”. Existe un helicóptero militar encargado de los rescates, pero no es un helicóptero sanitario. Además, no hay helisuperficies homologadas, no hay vuelo de helicóptero nocturno, el helicóptero no puede desarrollar su labor en condiciones climáticas adversas, siendo Huesca la provincia de Aragón más montañosa.

Por lo tanto, “tenemos la certeza que sustituir las ambulancias tipo UVI medicalizadas por SVAE sólo con enfermera sin médico, resultará en grave deterioro de la atención sanitaria de emergencia en nuestra provincia de Huesca y degradará todavía más la asistencia a la población lejana a hospitales de referencia, repercutiendo en la calidad asistencial y en el resto de los niveles asistenciales”.