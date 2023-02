La Ciudad de las Niñas y los Niños rueda un sketch sobre su proyecto para hacer más confortables las consultas

La Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca sigue trabajando para conseguir que las consultas médicas sean más confortables. Por ello, además de aportar sus ideas y propuestas, están rodando un sketch que permita a la ciudadanía conocer el proyecto de una forma más cercana y divertida. El rodaje permite a los consejeros de la Ciudad ponerse en la piel de actores y actrices, crear y grabar las diferentes secuencias y escenas y disfrutar de una propuesta lúdica y diferente.

En cuanto al proyecto, los más pequeños han valorado diferentes aspectos como si los médicos hablan con ellos o con sus padres, si les gustan los colores y la luz de las consultas o qué cosas les hacen sentir cómodos e incómodos cuando van al médico. Entre sus propuestas destacan dar más color a las paredes y a las batas de médicos y enfermeros, que el instrumental no esté a la vista para no asustar a los pacientes, que se simule la nevera en la que están las vacunas como un frigorífico de helados o que los profesionales se dirijan directamente a los niños y niñas y no a sus familiares.

En esta iniciativa colaboran con la Ciudad de las Niñas y los Niños el Centro de Salud Perpetuo Socorro, el CEIP Pío XII, Salud Mental Infanto Juvenil de Huesca, las ludotecas municipales, la Asociación Cultural El Globo y el Colectivo TO.