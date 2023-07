La ciencia no para en verano. Descubre el nuevo arcade Científico en el Planetario de Aragón

Si te gustan los arcades y la ciencia no te pierdas la máquina recreativa Hi Score Science que se acaba de instalar en el Planetario de Aragón situado en Huesca. Hi Score Science es un juego que pretende saciar la curiosidad científica con la que todos nacemos y que nos lleva a preguntarnos el porqué de las cosas. Hi Score Science te permite poner a prueba tus conocimientos científicos y encontrar explicaciones a preguntas como ¿Por qué la Luna no se cae hacia la Tierra? o ¿Cada cuánto se puede ver un eclipse solar en un mismo lugar?

El videojuego, además de contar con la versión arcade, ha sido publicado en castellano, inglés, francés y euskera para dispositivos móviles (iOS y Android), PC, Mac y Linux y cuenta con torneos presenciales y on-line a nivel regional y nacional en tres categorías: junior (estudiantes de primaria), juvenil (estudiantes de secundaria y bachillerato que pueden participar a nivel individual y/o formando un equipo con su centro escolar) y senior (mayores de 18 años).

El juego se puede descargar de manera gratuita y sin publicidad en Play Store, Apple Store y en www.HiScoreScience.org, donde además encontrarás toda la información sobre los diferentes concursos.

Este proyecto se desarrolla desde la Unidad de Cultura Científica de los institutos de investigación ISQCH, instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, e Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA, ambos institutos mixtos del CSIC y la Universidad de Zaragoza y cuenta con la colaboración del Centro Astronómico Aragonés, Planetario de Aragón, un planetario y observatorio que busca el estudio del Universo y de los cuerpos celestes o astros. El hecho de estar desarrollado desde dos institutos de investigación permite incluir explicaciones divulgativas de la realidad científica que se esconde detrás de cada una de las respuestas.

A partir de esta semana, los visitantes del Planetario de Aragón (https://planetariodearagon.com), situado en el Parque tecnológico Walqa, parcela 13, P.º Oeste, s/n, 22197 Cuarte, Huesca, podrán disfrutar de la versión arcade de Hi Score Science en el horario de apertura del Planetario, de lunes a viernes de 12.30 a 14.00, sábados de 11.00 a 14.00 y de 18.30 a 24.00 y domingos de 11.00 a 14.00.