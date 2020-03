Cerrados los parques públicos de la ciudad

El Ayuntamiento de Huesca ha ordenado el cierre de los parques públicos de la ciudad, a los que sólo podrán acceder las entidades autorizadas para realizar paseos terapéuticos. Una medida que el consistorio ha tomado tras haber detectando comportamientos minoritarios incívicos.

Esta prohibición general es expresa para los propietarios de mascotas, que bajo ningún concepto podrán acceder a parques ni a zonas de esparcimiento canino. Así lo ha anunciado el alcalde de Huesca, Luis Felipe, que ha apuntado que “vamos a emitir un bando de Alcaldía por el que se cierran los parques de la ciudad”, ya que “hemos detectado comportamientos incívicos de una minoría de ciudadanos pero que la repercusión es importante y así evitar la suciedad y los problemas que estaban generando algunos propietarios de mascotas al no recoger las heces”.

En relación con esta medida, se decreta además que los propietarios de mascotas no puedan alejarse más de 300 metros de su domicilio habitual para pasearlas. Se recuerda la obligatoriedad existente de recoger las heces, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria grave, y la de limpiar los orines con agua jabonosa o con lejía diluida. También se incide en que los perros no pueden ir sueltos, en que sólo puede pasearlos una persona (su propietario) y en que los menores de edad no pueden salir a pasear a sus mascotas.

Desde el Ayuntamiento se ha emitido un bando con estas normas, de las que se ha dado traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que ejerzan un especial control sobre su cumplimiento y se sancione a los propietarios que no cumplan con estas obligaciones.

DENUNCIAS

En este punto, el acalde ha señalado que desde que se decretó el Estado de Alarma, la policía centró su primera labor en la sensibilización e información, pasando en la actualidad a denunciar y si es preciso detener. Así, hasta el momento, se han realizado 300 denuncias y ninguna detención, pero no descarta que haya detenciones de personas que infringen la norma de forma reiterada. “Por el momento ha habido cero detenciones y hay personas que se han advertido como reincidentes en un comportamineto no adecuado y no mantener su compromiso de confinamiento sin causa”, por lo tanto “es previsible que en los próximos días haya detenidos”.