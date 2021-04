CEPYME Aragón insiste en que se ha obligado a cerrar a muchas pymes y nadie está asumiendo las consecuencias

El paro registrado en Aragón en el mes de marzo ha descendido en 1.276 personas respecto al mes de febrero, lo que supone una bajada del 1,46%. Así, la cifra total de desempleados en la Comunidad es de 85.882. Por provincias, Huesca ha registrado el mayor descenso con un 3,8% de variación mensual, que se traduce en 475 personas menos; seguida de Teruel con una bajada del 1,62%, que supone 127 personas menos, y Zaragoza que ha registrado una caída del 1,01%, que se traduce en 674 desempleados menos.

Estas cifras sitúan a Aragón como la novena Comunidad en la que más ha bajado el paro respecto al mes anterior; y la quinta Comunidad en la que más ha incrementado el desempleo respecto al año anterior, con un 18,49% más, por detrás de Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y Cataluña.

El presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, ha señalado que “el descenso de las cifras del paro refleja, por un lado, la contratación para Semana Santa, y por otro demuestra cómo con una leve relajación de las restricciones, la economía se reactiva rápidamente. No hay que olvidar, no obstante, que casi 15.000 personas continúan en ERTE en nuestra Comunidad”.

El tejido empresarial aragonés está formado en un 99,9% por pymes y autónomos que, actualmente, están pasando por una crisis muy grave. Todas ellas están intentando luchar para sostener como pueden el empleo para que cuando todo esto acabe, se sigan manteniendo el mayor número de puestos de trabajo. “Los anuncios de ayudas para las empresas siguen escuchándose, pero todavía no sabemos nada concreto.

Las pymes están endeudadas, algunos sectores abren a pérdidas y los problemas de solvencia amenazan a los pequeños empresarios”, ha asegurado López de Hita. “Como siempre las pymes son las damnificadas de una crisis que les ha obligado a cerrar sus negocios y nadie se ha hecho cargo de las consecuencias”, ha concluido.