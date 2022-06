CEOS ha trasladado la preocupación del empresariado oscense por la evolución de los precios

La Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca ha trasladado la preocupación del empresariado oscense por la evolución de los precios. CEOS-CEPYME Huesca dará a conocer en los próximos días la situación del empresariado oscense que se pone de manifiesto tras conocer el Índice de Confianza Empresarial anual y, mientras tanto, su director general, Salvador Cored, ha adelantado que existe “preocupación” porque “los precios aumentan”, tanto de gasolina, como de gas, electricidad o en la cesta de la compra.

Un problema que Cored ha insistido que no sólo es de España, sino de Europa y ha hablado de la “inestabilidad” de la economía. Ha manifestado que “hay inestabilidad en la economía, producida por la ausencia de materias primas, por la carestía de la energía, por la guerra en Ucrania, con problemas en el suministro y la cosecha no ha sido tan buena y es que los calores han fastidiado la calidad del grano obtenido”.

Cored ha señalado que las previsiones de crecimiento que a principios de año se esperaba no se han cunplido. Así, ha dicho que “espero que esta situación no se agrave”, pero “los crecimientos económicos que a principio de año barajábamos entre el 5 y el 7 por cien no se han cumplido y estaremos ahora entorno al 4 ó 5 por cien”.

Ha añadido que “el efecto rebote de crecimiento después de la caída de la pandemia no se acaba de dar”.