Ceos insiste en que con los datos del paro actuales no debería haber problemas para encontrar mano de obra

El director general de la Confederación de Empresraios de la provincia de Huesca, Salvador Cored, sostiene que, con los datos del paro actuales, las empresas no deberían tener problemas para contratar mano de obra y sin embargo los están teniendo. Según los últimos datos, el paro ha bajado en la provincia de huesca en 164 personas en el mes de marzo, hasta los 7.599 desempleados

Los problemas para contratar mano de obra se dan especialmente en las labores relacionadas con los oficios como, por ejemplo, fontaneros, electricistas o carpinteros. Cored ha manifestado que “esta es una ecuación que no acabamos de resolver, porque con más de 7 mil parados no deberíamos tener ningún problema para encontrar mano de obra y especialmente mano de obra no cualificada, que no se necesita una preparación especial ni unos estudios especiales y, sin embargo, los estamo teniendo y muy especialamente en los oficios”.

Por su parte, ha dicho que los empresarios tratan de hacer más atractivas las condiciones laborales de los convenios colectivos en cuanto a duración, salarios o permisos retribuidos. En este punto, ha concretado que “intentamos hacer más atractivas las condiciones laborales de convenios colectivos, en cuanto a duración en la relación laboral, en cuanto a incrementos salariales o permisos retribuidos”. En este punto, ha dicho que “ahora viene la nueva ley de familia que a cargo de la empresa va a haber unos permisos adicionales”.

Cored ha señalado que “todo eso esperamos que siga haciendo más atrativo el mercado de trabajo para que estas personas que están en el desempleo trabajen más pronto que tarde”.