CEOS-CEPYME Huesca asegura que la preocupación de los empresarios va en aumento

La Confederación de Empresarios de Huesca, CEOS-CEPYME, asegura que la preocupación de los empresarios va en aumento. Los empresarios están viviendo con “mucha incertidumbre” el verano y, en muchos casos, se van a encontrar con un otoño “más que complicado”.

Así lo ha dicho el presidente de CEOS-Cepyme Huesca, Fernando Luna, quien ha trasladado la situación de la patronal oscense. “Hay mucha preocupación y además aparece el miedo, se paralizan inversiones y las cuentas de resultado no son positivas y eso lleva a tener que despedir a algún trabajador y que sería lo último que desearías hacer, pero no queda otra porque te estás arruinando”.

De la incertidumbre y miedo del verano se va a pasar, en muchos casos, a una situación “muy complicada” de afrontar. Luna ha trasladado que “en nuestra economía, todos dependemos de todos y ya están apareciendo muchos problemas de impagos, no voluntarios sino por situaciones peligrosas dentro de las empresas”. Ha añadido que “ahora se está en un príodo de vacaciones, pero cuando más de uno quiera volver a su trabajo en septiembre y el empresario no pueda abrir la puerta porque su negocio no es fructífero va a haber situaciones de nervios”.