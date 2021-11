CEOS acusa ausencia de materia prima para la producción

La Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, CEOS-CEPYME, ha trasladado que uno de los principales problemas a los que se están enfrentando las empresas en la actualidad es la ausencia de materia prima para la producción.

El director de CEOS, Salvador Cored, ha apuntado que este problema afecta al sector de la automoción, de las bicicletas o del textil, pero se puede extender a otros sectores, como la madera, en los que también escasean los productos, aunque no de forma alarmante. “Escasean determinados materiales, se habla de chips, aluminio, hierro o madera” y es que “cade vez hay más población y hay más necesidad y no es una preocupación en el aire, es real, porque hay ausencia de materias primas para producción y eso supone que no hay productos y si no lo hay, no los vamos a encontrar en la tienda con la abundancia de antes”.

Cored ha trasladado la preocupación de los empresarios, pero no de forma alamarte en productos de primera necesidad como la alimentación, ya que “las grandes cadenas tienen suministro”. Ha apuntado que lo que puede ocurrir es que los productos no existan con tanta abudancia en las tiendas como hasta ahora.

El director de CEOS ha manifestado que tres son los principales temas de preocupación para las empresas en este momento, que son la consecución de materias primas, el alto coste energético y las dificultades para encontrar personal formado para las necesidades de producción. “Cuesta encontrar personal formado y sin cualificar y es una paradoja que haya gente en el desempleo y no encontremos a gente para trabajar en las empresas”.