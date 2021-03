El PP censura la incapacidad estratégica de Luis Felipe

Los populares en el Ayuntamiento de Huesca han censurado “personalmente” a Luis Felipe por su carencia de sentido estratégico para la atracción de empresas, tras conocer que la multinacional Becton Dickinson llegó a considerar la instalación en Plhus de su nueva planta europea. El PP oscense considera que “Felipe ha perdido trenes que sólo pasan una vez”, en palabras de la portavoz popular, Gemma Allué, y le reclama que salga “de una vez” de su zona de confort y se implique en iniciativas de desarrollo. “Huesca merece un alcalde que la ponga en el mapa, que lidere proyectos ambiciosos y no se refugie de nuevo en el boom del ladrillo”.

Los populares quieren determinar el grado de conocimiento de Luis Felipe de un proyecto que se estaba gestando “a un palmo de su despacho” y que hubiera supuesto un “gigantesco” revulsivo económico de la ciudad. “El alcalde no entiende que las oportunidades hay que trabajarlas”, añade Allué.

Para la portavoz, “Luis Felipe no sólo vive a espaldas del parque logístico sino que se negó a asumir una de las iniciativas del PP, la formación digital, que ha decantado las opciones a favor de Zaragoza. No se puede reprochar el centralismo de la capital aragonesa y al tiempo no atreverse a salir de casa. Las oportunidades se buscan, porque si nos limitamos a esperarlas Huesca jamás será una alternativa”.

Los populares, que no ocultan una “sana envidia” porque Huesca carezca de un alcalde “enérgico y perspicaz como Jorge Azcón”, quieren reavivar ese debate en el propio Ayuntamiento mediante la convocatoria de una Junta de Portavoces y el registro de preguntas sobre si Luis Felipe se implicó o no en la defensa de Huesca como “anfitriona” de Becton Dickinson.