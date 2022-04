CCOO y UGT llaman a la manifestación convocada por el Día del Trabajo

Los sindicatos CCOO y UGT llaman a los trabajadores a participar el 1 de mayo en la manifestación con motivo del Día del Trabajo, bajo el lema 'La solución, subir salarios. Contener precios. Más igualdad'. La manifestación del domingo 1 de mayo partirá a 11,30 horas de la Plaza de Navarra, recorrerá los Porches de Galicia y la calle Duquesa Villahermosa y llegará a la Plaza López Allué, donde se dará lectura a un manifiesto.

El secretario general de UGT en Huesca, Carlos Villacampa, ha manifestado que “éste, sin duda, también sigue siendo un año difícil para las empresas y para los trabajadores” y es que “se empieza a dejar a un lado la pandemia, pero se solapa con la crisis por la guerra de Ucrania, que afecta especialmente a los precios”.

Villacampa ha insistido en que la principal lucha de los sindicatos es que los trabajadores no sean los paganos de esta crisis como ocurrió en 2008. “Esta es nuestra principal reivindicación, exigir al gobierno que tiene que contener los precios, hay que subir salarios sino las familias no pueden llegar a final de mes y es que hay gente que tiene margen, pero también hay gente que no lo tiene para aguantar estas subidas”, además “de estas situaciones se sale con el sacrificio de todos, pero con igualdad”.

El representante sindical ha hablado de incremento de los precios y de infacción disparada. “Huesca es la tercera provincia con mayor subida del IPC, lo que supone pérdida de poder adquisitivo”, ha dicho Villacampa, que sostiene que a esto se suma la falta de materias primas y el incremento del precio de la energía. “Hay que mentalizarse de que estamos en una guerra económica y vamos a peder todos”. A ello, ha añadido que “es lógica la preocupación de las pequeñas y grandes empresas por el precio de la energía” y “esperemos que el precio baje para que se deje de estrangular a las empresas y a las familias”.

Este primero de mayo será una jornada para CC. OO y UGT de reivindicación y también de celebración por los logros conseguidos, según ha explicado Villacampa, uno de los principales han sido los ERTES.

La subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital son otros de los acuerdos alcanzados en estos últimos años pero siguen reivindicado la revisión salarial.Tanto CC. OO como UGT han alertado a la patronal CEOE para que se siente a negociar un acuerdo con alzas salariales y cláusulas que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por eso se hacen un llamamiento a los trabajadores para que participen este domingo 1 de mayo desde las 11,30h en la manifestación que partirá desde la Plaza de Navarra hasta la Plaza López Allué donde leerán el manifiesto.