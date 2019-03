CCOO y UGT convocan paros de dos horas y una concentración en Huesca

Los sindicatos CCOO y UGT llaman a los oscenses a la movilización, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Para ello, convocan paros de dos horas y una concentración en la Fuente 8 de Marzo a las 10,30 horas.

Por un lado, los sindicatos CCOO y UGT convocan un paro de dos horas, con la cobertura legal a los trabajadores que quieran parar su jornada completa. La máxima responsable de UGT en Huesca, Rosa Serrano, ha explicado que “la convocatoria de huelga fija como mínimo un paro de dos horas, que se establece en unos horarios que cualquier empresa a petición de su comité puede negociarlos”. En principio, el horario genérico de los paros es de 12,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 18,00 horas y “a distinción de la convocatoria del año pasado, en esta ocasión hay una cobertura legal para que el trabajador o la trabajadora que quiera hacer una huelga de su jornada de trabajo completa la pueda hacer”.

Con el objetivo de visibilizar la movilización y de dar a conocer las reivindicaciones de este día, estos sindicatos convocan una concentración que tendrá lugar a las 10,30 horas en la Fuente 8 de Marzo del parque Miguel Servet de Huesca. En ella se dará lectura a un manifiesto en el que denunciarán que la brecha de género va en aumento y qu persiste la discriminación salarial de las mujeres.

No será la única movilización que tendrá lugar mañana en Huesca. Colectivos feministas han covocado una manifestación que dará comienzo a las 11,00 horas que concluirá en el Coso con una cadena humana y a las 19,00 horas, tendrá lugar otra concentración en la Plaza de Navarra.