CCOO insiste en la necesidad de dignificar el sector de los trabajadores temporeros

La secretaria general de CCOO -Industria Aragón, Ana Sánchez, que ha reclamado la dignificación de este sector, ha apuntado que el campo se nutre en las temporadas de recogida por trabajadores inmigrantes, que han padecido siempre unas condiciones pésimas salariales y de vivienda. Sánchez ha matizado que no en todos los casos se ha dado esta situación, porque en algunos de ellos se ha procurado encontrar viviendas dignas para sus trabajadores de temporadas.

En esta ocasión, la COVID-19 ha puesto más de relieve una realidad y, según ha dicho, los Ayuntamientos de las comarcas han tenido el corazón partido, ya que, por un lado, eran conscientes del peligro en un momento de pandemia, con alojamientos que se ajustaban poco o nada a mínimas condiciones, pero con el COVID aún presente. Y eran conscientes porque había localidades que los veían dormir en las estaciones de autobuses, parques y bancos, y eran conscientes de la necesidad de que este año, si el tiempo lo permitía, hubiera buena cosecha.

A través de un artículo de opinión, Sanchez explica que en primer lugar, esperar que este brote en las zonas de bajo cinca, como Zaidin y en Caspe se contenga lo antes posible y que estas zonas puedan regresar a la fase de nueva normalidad lo antes posible.

En cualquier caso, relexiona que "de alguna manera, por las cabezas de todos y todas las personas que hemos venido trabajando en las comisiones de flujos migratorios, organizaciones sindicales, ayuntamientos, instituciones, organizaciones de productores, organizaciones agrarias etc. había pasado muchas veces"

En la reflexión, explica que "el sector del campo se nutre en las temporadas de recogida por trabajadores inmigrantes, esto no es un problema, el futbol español también, y de forma permanente. El problema son las condiciones que han padecido siempre los y las trabajadoras de este sector, condiciones salariales, de vivienda etc.: Pésimas y Sí! pese a las críticas a las Ministra por sus declaraciones que también se criticaron por las organizaciones agrarias, en el sector del campo se han padecido y en algunos casos se siguen padeciendo condiciones rayanas a la esclavitud"

"No todos. Es cierto", continúa "No quiero olvidar a una persona de una organización agraria, con la que conversaba el otro día y me aseguraba que muchos agricultores de su organización, se preocupan por encontrar viviendas dignas para sus trabajadores de temporadas. Y estoy segura que es así. Pero no todos. Y no son pocos los que ni cumplen la legalidad en materia de condiciones laborales, ni en materia civil y penal. Son muchos."