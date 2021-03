La Carrasca de Lecina ha batido récord como árbol más votado en el concurso, con más de 104.000 votos

España ya puede decir que tiene un Árbol Europeo después de que la Carrasca de Lecina haya ganado el concurso ‘Tree of the Year’, donde ha competido junto a otros trece países. La carrasca, con 104.264 apoyos, ha sido el árbol más votado de la historia del concurso, que ha contagiado la ilusión de un pueblo a muchos rincones del país. La candidata española ha conseguido un gran margen de distancia respecto al segundo árbol más votado, el candidato de Italia, con 78.210 votos, por lo que son más de 26.000 votos los que separan ambos premios. El tercer premio ha sido para Rusia, con 66.026 votos.

El nombre se ha desvelado a primera hora de la tarde desde Bruselas en una ceremonia que, por las actuales circunstancias, ha sido virtual, pero igualmente es una jornada que queda grabada en la historia de esta localidad altoaragonesa. “Ahora se sabe que Lecina existe, incluso dónde está y que humor no nos falta”; “Ni en los mejores sueños imaginábamos que nos llegará cariño desde tantos lugares, ese es nuestro premio”; “Como Eurovisión parece que nunca lo ganamos, al menos en árboles hemos dado el do de pecho”. Así se expresaban hoy, emocionados y todavía sorprendidos, los vecinos y verdaderos protagonistas de este logro: conseguir que su ‘Castañera’ haya sido proclamada Árbol del año en Europa desde una lo calidad que no alcanza la veintena de habitantes.

Dentro de la denominada España Vacía, la plaza de este pueblo se ha convertido en un improvisado plató de televisión, donde se han reencontrado con Alfonso Palomares (Oregón Televisión), después de que el vídeo promocional que grabaron con el humorista se hiciera viral. También han podido ver el último audiovisual realizado para recoger los mejores momentos de la candidatura o la repercusión sin precedentes de la campaña de difusión que se ha desarrollado, se puede ver en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OGOflE3nSvk Desde la plaza del pueblo, se ha retransmitido en directo por el canal de youtube de Huesca La Magia como los vecinos recibían la noticia.

Los nervios de prácticamente tres semanas esperando a conocer el resultado han dejado paso a la alegría colectiva, visible a pesar de las mascarillas y la ausencia de abrazos. Entre quienes han querido estar en el pequeño acto organizado en Lecina, se encontraba la eurodiputada Isabel García, la alcaldesa de Bárcabo, Carmen Lalueza, además de otros responsables institucionales, de entidades Sobrarbe y Somontano y municipios vecinos. Todos ellos han seguido en directo el veredicto de este concurso organizado por la Environmental Partnership Association (EPA) que no solo reconoce la belleza o monumentalidad de estos árboles, sino la historia que cuentan y la relación con el territorio.

Un pueblo al que le ha cambiado la vida ‘Si votas por la encina de Lecina, te cambiará la vida’. Es lo que prometía el divertido vídeo promocional “y eso es lo que nos ha pasado”, afirma la alcaldesa de Bárcabo, municipio al que pertenece la localidad. A día de hoy, Carmen Lalueza destaca “que ya hemos dado pasos como destino turístico” y explica que se plantea un corredor entre dos de los pueblos más bonitos de España (Aínsa-Sobrarbe y Alquézar) y las comarcas de Sobrarbe y Somontano donde se ubica el Parque Natural de la sierra y los cañones de Guara, uno de los espacios protegidos más extensos de Aragón y paraíso para los amantes de la naturaleza en estado puro. “Sin saberlo, la Carrasca nos ha conseguido unir más a todos, y hemos convocado una reunión de cara a las próximas semanas para abordar un proyect o en común”, añade.

En este sentido se expresa también la eurodiputada Isabel García, quien impulsó la candidatura y hoy en Lecina asegura que “se ha superado cualquier expectativa, me hace especial ilusión cuando los organizadores me trasladan que los aragoneses hemos conseguido dar más visibilidad este año al concurso”. García señala que esta encina milenaria “se ha convertido en emblema de todos los pequeños pueblos que se esfuerzan por salir adelante un día sí y otro también”, a la vez que “demuestra que la España Rural tiene mucho que decir en el ámbito europeo durante los próximos años, ligada a una nueva forma de hacer turismo que puede revitalizar estas zonas", augura la eurodiputada aragonesa.

Esta carrera emprendida por Lecina comenzaba ya antes de ser proclamado como Árbol de España el pasado mes de diciembre, que continuaría en el mes de febrero con el concurso europeo. La candidatura española con esta encina milenaria cerró cada semana en primera posición, en las primeras cinco horas de votación ya logró sumar unos 1.300 votos y hubo algún día en que se contabilizaron casi 10.000, lo que significa que se realizaron más de 400 votos cada hora.