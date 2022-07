Cáritas Huesca retoma su Escuela de Verano tras el parón de la pandemia

Alrededor de treinta niños y niñas participan hasta el viernes 29 de julio en la Escuela de verano, que organiza el proyecto de apoyo integral a menores del Programa de Promoción de Cáritas Diocesana de Huesca. Se desarrolla de lunes a viernes en horario de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, fundamentalmente en los locales de la parroquia del Perpetuo Socorro.

Esta escuela estival busca promover actividades lúdico-pedagógicas, además de competencias personales como la relación interpersonal, la integración o la multiculturalidad. Una realidad muy presente entre los menores que participan en la Escuela de verano, que proceden de orígenes muy diferentes como Marruecos, Gambia, Senegal, Mauritania, Pakistán, Afganistán y otras nacionalidades.

“La mayoría están nacionalizados, pero conviven con sus familias y las tradiciones de sus países de origen”, subraya Verónica Lacasta, responsable de la Escuela de Verano y del Proyecto de Acompañamiento a la Infancia de Cáritas Huesca. “Me sorprendió mucho la diversidad de nacionalidades. Con tantas culturas diferentes aprendes cosas nuevas cada día con ellos. La verdad es que la experiencia me está gustando mucho y lo estoy pasando muy bien. El año que viene me animaría a repetir la experiencia”, destaca Pablo, un joven de 20 años que colabora como voluntario en la Escuela de Verano para apoyar a las monitoras.

Esta actividad, que se paralizó durante la pandemia, es una alternativa lúdico-educativa para niños y niñas que cuentan con menos recursos económicos. “Ya somos bastante veteranos en ediciones, pero después de estos dos años de inactividad retomamos con muchas ganas. Aunque con un formato ligero si tenemos en cuenta el número de ediciones anteriores”, apunta Lacasta.

Como es habitual, prioritariamente va a participar el alumnado que ha estado durante el curso escolar. De hecho, algunos menores como Kali, una niña gambiana de 11 años, repiten este año. “Mi último año fue en 2019, después por el coronavirus nos confinaron y este año ya tenía muchas ganas de volver”, comenta Kali. Kubura, también de origen gambiano, que hace varios años que viene a la Escuela de verano, explica que “me encanta porque hacemos muchas cosas y además, ya conocía a gente de otros años. Me gustan mucho las manualidades, porque son muy divertidas”. Asimismo, Majd, un niño de 9 años, se muestra muy contento “porque he conocido mucha gente nueva y me gustan todos los juegos que hacemos”.

Por su parte, Yousef, de la misma edad que su compañero, cuenta que “me gusta porque para estar en casa viendo la televisión, aquí puedo entretenerme. Hacemos excursiones, pasamos el tiempo y vamos a la piscina”.

También hay derivaciones de hijos e hijas de personas adultas acompañadas desde el Programa de Promocional y de otros programas de Cáritas Huesca, incluso de otras entidades de la ciudad oscense.

Estos días, están realizando diversas actividades como manualidades, talleres o juegos, tanto de interior como de exterior, y un día a la semana se refrescarán en la piscina municipal del Perpetuo Socorro. Además, están previstas algunas salidas por la ciudad para visitar el planetario, el museo de las matemáticas o excursiones por los alrededores como la que realizaron hace unos días al acuario de Zaragoza.

Los menores siempre están acompañados de algunas monitoras como Mounia, que ha estado todo el año de voluntaria en el proyecto de acompañamiento a la infancia y, como le gustó tanto, ha comenzado a trabajar de monitora en la Escuela de Verano. “Ya había estado como premonitora hace dos años en la Escuela de Verano y lo que más me gusta es estar con los niños, porque cada uno es un mundo y aprendes cosas nuevas de ellos”, apunta.