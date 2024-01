El Campus de Huesca entrega sus títulos a 15 nuevos especialistas en medicina de urgencia y rescate

La Cátedra de Montaña del Campus oscense de Unizar celebra este viernes, 12 de enero, un acto académico en el que la enseñanza y la investigación vinculados a los deportes, la salud y el socorro en áreas montañosas serán los protagonistas. El edificio universitario de Santa María in Foris acogerá, a partir de las 11 horas, esta cita en la que se entregan sus títulos a 15 nuevos especialistas en medicina de urgencia y rescate de montaña, se abre una nueva edición del máster en esta especialidad y se entregarán los premios de la citada cátedra a trabajos científicos de su ámbito de intervención.

La vicerrectora del Campus de Huesca, Marta Liesa, presidirá este acto, acompañando al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Carlos Plana, y al director de la Cátedra de Montaña y del Máster de Formación Permanente en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña, Germán Vicente Rodríguez. Junto a ellos estarán en la mesa presidencial, como representantes de las instituciones aragonesas, Leopoldo Carranza, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca y presidente del Patronato Municipal de Deportes; Celsa Rufas, vicepresidenta de la Diputación Provincial altoaragonesa; y Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón.

Laurentino Ceña, vocal de Seguridad de la Federación Aragonesa de Montañismo y teniente general retirado de la unidad de helicópteros de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, impartirá la lección magistral de esta ceremonia, que versará sobre el socorro aéreo en accidentes de montaña.

Posteriormente se entregarán los ‘CdM Awards’, en su modalidad de investigación en montaña y medicina de montaña. El primer premio de estos reconocimientos que concede la Cátedra de Montaña ha sido para el trabajo ‘Effects of a 75-km mountain ultra-marathon on heart rate variability in amateur runners’, cuyo autor principal esAlberto Calleja Romero, responsable del programa Unizar Saludable del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad y doctor titulado en su Campus de Huesca. El segundo premio ha recaído en el estudio ‘768-km Multi-Stage Ultra-Trail Case Study-Muscle Damage, Biochemical Alterations and Strength Loss on Lower Limbs’, que encabezó otro doctorando de esta institución, Miguel Lecina. Ante su imposibilidad para asistir por razones laborales recogerá este galardón el profesor de la Faculta de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca CarlosCastellar, que ha sido uno de los directores y coautor de este trabajo.

Las ultra maratones de montaña y la salud

El primer estudio examina los efectos de un ultra-maratón de montaña de 75 km en la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) en corredores aficionados, con controles antes, durante y después de la prueba. Los resultados muestran cambios significativos en este parámetro tras la actividad, encontrando una correlación entre su variabilidad y el rendimiento en la carrera. Aporta al campo de la medicina deportiva al sugerir que el monitoreo de la HRV podría ser una herramienta práctica para evaluar la actividad del sistema nervioso autónomo en relación con el rendimiento en la actividad física. La Cátedra propone replicar el estudio con una muestra más grande de cara a generalizar los resultados y valorar variantes como la edad de los deportistas.

El segundo trabajo examina la fatiga muscular en atletas no profesionales que corrieron una carrera ultra-trail de 768 km en 11 días. Se evaluaron los biomarcadores de daño muscular en sangre y la fuerza de las extremidades inferiores. Los resultados mostraron una disminución en la fuerza de salto y un aumento en los biomarcadores de daño muscular después de la carrera. Sin embargo, estos valores, con algunas excepciones, volvieron gradualmente a la normalidad durante el período de recuperación. El artículo, explican desde la Cátedra, es el primero en evaluar el daño muscular, alteraciones bioquímicas y pérdida de fuerza en extremidades inferiores en una ultra-maratón de más de 700 km, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre los efectos físicos en condiciones extremas. Esta entidad plantea dar continuidad a esta línea con nuevas investigaciones.

Nueva promoción del Máster en Medicina de Urgencia y Rescate de Montaña

La parte final del acto estará dedicada a la clausura y la inauguración de dos promociones del Máster de Formación Permanente en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña. Quince sanitarios –profesionales de la medicina y la enfermería- formados en la cuarta edición de este estudio del Campus de Huesca recibirán sus títulos en esta ceremonia. En ella se dará la bienvenida a otros tantos estudiantes que van a cursar, a lo largo de 2024 y 2025, su quinta edición. Este máster, que en el primer año da al alumnado un título intermedio, el Diploma de Especialización en Medicina de Urgencia en Montaña, forma a titulados en profesiones sanitarias para que integrarse en grupos de rescate. El estudio estará distribuido en tres bloques de materias -Medicina de Urgencia, Movimiento en Montaña y Rescate- y se desarrolla en el Campus de Huesca y en espacios naturales del Alto Aragón.

El máster oscense ha obtenido las acreditaciones de la Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA), la International Society for Mountain Medicine (ISMM) y la International Commission for Alpine Rescue (ICAR).

Al acto han anunciado su asistencia representanes del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, la Federación Aragonesa de Espeleología o la Federación Aragonesa de Montañismo, que están entre las entidades que colaboran con esta formación de Unizar, junto a entidades como el 061 del Salud, la Escuela Militar de Montaña, el Ayuntamiento de Huesca o la DPH.

Estas dos últimas entidades sostienen, junto al Campus de Huesca, la Cátedra de Montaña de la universidad pública aragonesa, única en su materia en España.

