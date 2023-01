La Organización Mundial de la Salud considera que entorno a un 2,5 por ciento de la población tiene altas capacidades y con el objetivo de atender al alumnado con estas características, el Campus de Huesca ha abierto la inscripción en un postragdo novedoso sobre alumnado con altas capacidades.

Un nuevo postgrado sobre alumnado con altas capacidades es la principal novedad en el período de matriculación de cara al segundo cuatrimestre del curso que ha abierto el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Una novedad no sólo en Huesca sino en muchos otros puntos de España, que tiene su reflejo en la alta respuesta con la que ha contado.

El nuevo título de Experto Universitario en Altas Capacidades pretende trabajar competencias y habilidades académicas y personales. Así lo ha indicado el profesor y coordinador del postgrado, Alberto Quílez, que ha apuntado que las altas capacidades no tienen por qué ir de la mano de un alto rendimiento escolar, ni tratarse de personas brillantes en todas las áreas. “Es un grupo de alumnado muy heterogéneo, tienen muchas peculiaridades y las altas capacidades no tienen por qué ir de la mano de un alto rendimiento, aunque puede darse el caso” y “ni tampoco tiene por qué tratarse de un niño o niña al que se de especialmente bien todas las áreas y no presente dificultades en alguna, porque también puede presentar alguna dificultad”. Ha añadido que “incluso en el caso más positivo, es decir, que no se presenten dificultades y en el que todo vaya bien, también tenemos que poner esfuerzo”.

Este posgrado surge de la necesidad de “avanzar en la atención a la diversidad dentro del ámbito educativo”, por lo que se dirige principalmente por su enfoque educativo a psicólogos, pedagogos o profesores, con el objetivo de implementar proyectos educativos para alumnado con estas características, aunque queda abierto a cualquier persona interesada y relacionada con este tema.

Las plazas para cursar este postgrado están prácticamente cubiertas con personas de distintos puntos de España.