La campaña 'Bonos Impulsa Huesca 2022' ha generado un consumo 5 veces mayor a lo invertido. Así se desprende de las cifras facilitadas por los impulsores de esta inicitiva surgida en plena pandemia para incentivar el consumo en Huesca, Ayuntamiento, Asociación de Comerciantes y Confederación de Empresarios de la provincia altoaragonesa.

La campaña Bonos Impulsa Huesca 2022 finalizó en el mes de octubre y han sido 4.200 consumidores los beneficiados, a través de 365 establecimientos adheridos, con 128.000 euros canjeados y un consumo de 640.000 euros, según ha informado la responsable de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Rosa Gerbás, quien ha hablado de “balance positivo”

Se trata de una iniciativa que se creó para incentivar el consumo a través de una fórmula de descuentos realizados por el comercio y hostelería, compensados con la aportación económica del Ayuntamiento. El comercio ha sido el mayor beneficiado y dentro de él el sector de moda y complementos.

La campaña ha resultado un éxito económicamente hablando y muy bien aceptada por comercios y consumidores, según ha constatado la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, Susana Lacostena.

Por otra parte, Lacostena ha concretado que en cuanto a las 365 empresas que se han beneficiado este 2022 de los 'Bonos Impulsa Huesca', el 64 por ciento han sido comercios, el 23 por ciento actividades del sector servicios y el 8,4 por ciento de hostelería y turismo. También han participado de la campaña otros sectores como industria o construcción.

Las empresas que más bonos han canjeado han sido los comercios relacionados con moda y complementos (25,5 por ciento) y las tiendas de informática, electrónica, tecnología y fotografía (12,4 por ciento). Por detrás están la categoría de “otros comercios' (10,7 por ciento), tiendas de deporte (9,2 por ciento), de calzado (8 por ciento), librerías y papelerías (7,4 por ciento) y peluquerías y centros de estética (7,3 por ciento).

La responsable de Desarrollo del Consistorio oscense ha trasladado su intención de que los Bonos Impulsa tengan su continuidad y espera se tengan en cuenta en los presupuestos que en la actualidad se están elaborado en el Ayuntamiento para el ejercicio de 2023, debido al éxito desde que se pusieron en marcha en agosto de 2020, generando un consumo de 4 millones de euros. En este punto, la representante de los Comerciantes ha pedido ampliar la accesibilidad de los Bonos a las personas que por su edad no tienen tan fácil el uso y manejo de las nuevas tecnologías. “Hay personas mayores que a veces nos comentan que no tiene ordenador o que no saben cómo se hace, que no saben usar la herramienta”. Una petición que ha recogido el director general de CEOS, Salvador Cored.

Además, Cored ha apuntado que a pesar de que la pandemia haya finalizado, sigue siendo necesario “apoyar al comercio”, es necesario porque “hay que fomentar el consumo y fidelizar clientes”. De hecho, esta iniciativa ha resultado tan exitosa, que lo han copiado en Ayuntamientos como el de Jaca, Sabiñánigo, Graus, Fraga, Barbastro, Monzón y Binéfar.