La campaña 2023 deja al sector agrario aragonés desanimado, desorientado y descapitalizado. Así lo ha trasladado el sindicato ASAJA al hacer un resumen agrícola de este año que está a punto de acabar.

Los costes de producción han aumentado, mientras que el rendimiento y los beneficios han disminuido. A ello, se suma una burocracia que crece y una normativa inasumible, para un sector que carece de mano de obra y que no puede aceptar la subida del Salario Mínimo Profesional.

El presidente de ASAJA Huesca, Fernando Luna, se ha referido a la falta de mano de obra y ha dicho que “no hay mano de obra para el sector y está provocando que muchas explotaciones frutícolas estén pasando a frutos secos, que son más mecanizadas y eso es perder la punta de lanza en la provincia de Huesca en lo que a fruta dulce se refiere y estamos muy en desacuerdo con el gobierno por la subida del Salario Mínimo Interprofesional”.

Para el sector agrario, la subida del Salario Mínimo Interprofesional es inasumible, porque con el rendimiento que se obtiene no se cubre el gasto, cierran explotaciones y falta relevo generacional. Lo ha explicado el secretario general de UAGA, Ramón Solanilla.”Esto obliga a las explotaciones entre tener un trabajador o reducir el trabajo de la explotación y no porque el ganadero no quiera pagar el sueldo de este trabajador sino porque la rentabilidad de la explotación no cubre el salario para mantener un trabajador”.

Por otra parte, el presidente de Asaja Huesca ha apuntado que se está en el camino de perder la soberanía alimentaria y reivindican una asignatura de agroalimentación en la enseñanza y que el sector esté en el centro de las políticas económicas. “En España vamos a denunciar el control en frontera, porque hay fronteras impermeables y está entrando producto de fuera de la comunidad económica europea con una trazabilidad sin controlar y no podemos competir sin tener las mismas herramientas”.

Otra de las reivindicaciones pasa por la regulación del agua, mediante obras hidráulicas. En este punto, Luna ha señalado que “el Ebro recoge entre 16 mil y 18 mil hectómetros cúbicos al año y tenemos capacidad de embalse de 9 mil y el caudal ecológico son 3 mil, por lo tanto hay un déficit de obras hidráulicas en la margen izquierda de 6 mil hectómetros cúbicos de almacenaje”.

Por todo ello, Solanilla ha explicado que “el sector agrario de Aragón está desanimado, desorientado y descapitalizado”.