Borrel apuesta por tener en cuenta la opinión de los niños para logar consultas médicas más confortables

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Huesca, José Borrel, apuesta por tener en cuenta la opinión de los niños en su intención de logar consultas médicas más confortables.

Así lo ha dicho al conocer que la Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca está trabajando para conseguir que las consultas médicas sean más confortables. Este mes de diciembre, los miembros del Consejo de la Ciudad han visitado el Hospital Sagrado Corazón de Jesús para conocer el área de pediatría y, posteriormente, hacer sus aportaciones. Han valorado diferentes aspectos como si los médicos hablan con ellos o con sus padres, si les gustan los colores y la luz de las consultas o qué cosas les hacen sentir cómodos e incómodos cuando van al médico.

Entre sus propuestas destacan dar más color a las paredes y a las batas de médicos y enfermeros, que el instrumental no esté a la vista para no asustar a los pacientes, que se simule la nevera en la que están las vacunas como un frigorífico de helados o que los profesionales se dirijan directamente a los niños y niñas y no a sus familiares. En esta iniciativa colaboran el Centro de Salud Perpetuo Socorro, el CEIP Pío XII, Salud Mental Infanto Juvenil de Huesca, las ludotecas municipales, la Asociación Cultural El Globo y el Colectivo TO.

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca apuesta por tener en cuenta la opinión de los niños. En este punto, ha manifestado que “de cara a humanizar la sociedad, siempre hay que tener en cuenta su opinión” y es que “son pensamientos más puros que los de los adultos”.