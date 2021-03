Un bombero rechaza una condecoración y pide al Ayuntamiento que solvente las carencias del servicio

El bombero del parque municipal de Huesca, Mario Gonzalvo, ha rechazado la distinción que el Ayuntamiento le iba a otorgar por su actuación en un incendio e invita al consistorio a solucionar las carencias de este servicio.

El Ayuntamiento de Huesca iba a entregar a este bombero una condecoración por mérito en el desempeño con distintivo rojo, por la intervención en el incendio de la calle Mozárabes el pasado 13 de enero, en el que se rescató a un ocupante de la vivienda. Gonzalo ha rechazado dicha medalla porque cree que no tiene sentido ofrecer una medalla individual por un trabajo colectivo y que además forma parte de su trabajo. “No entiendo que se me de a mí personalmente una medalla por hacer mi trabajo y yo no veo que me den una medalla por hacer mi trabajo”, ha manifestado el bombero. Es uno de los argumentos que ha esgrimido en la carta que ha enviado al alcalde de la ciudad rechazando dicha distinción.

Por otra parte, Gonzalvo ha denunciado que en dicho incendio participaron 3 en lugar de 6 bomberos, y sin equipo SOS de seguridad, entre otras carencias. Por ello entiende que la mejora manera de reconocer el trabajo de este servicio es solucionando sus carencias. “En esa actuación se dieron varias situaciones que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y en lugar de solventar los problemas lo que se hace es repartir unas medallas, que muchas veces parece que tienen más sentido para el que las concede, que se hace una foto, que para reconocer realmente el servicio”, porque “si realmente quieres reconocer el servicio hay que solventar alguno de los múltiples problemas que hay”.

Gonzalvo ha citado algunas de las carencias del servicio y ha señalado “falta gente en el servicio y no hay oficiales en el servicio para cubrir las intervenciones y coordinar, vamos por debajo de los protocolos, sin equipo de seguridad y en una intervención como la que hicimos en la calle Mozárabes es un riesgo evidente”, además “ese día había tres camiones fuera de servicio y el material está muy viejo, porque en los últimos años no se han hecho inversiones”.