El barrio de Santiago no celebrará este año sus fiestas patronales

El barrio de Santiago de Huesca no celebrará este año sus fiestas patronales en honor a Santiago, entorno al 25 de julio, debido a la falta de apoyo vecinal y municipal, por parte del Ayuntamiento de Huesca.

Así lo ha confirmado la portavoz de la junta gestora del barrio, Maribel Abril, quien ha informado de que el pasado mes de mayo se solicitó una reunión con la entonces concejala de Fiestas del Ayuntamiento, María Rodrigo, para explicarle la preocupación y falta de apoyo vecinal para organizar y colaborar en las fiestas. Asegura que hasta el momento no se ha tenido comunicación ni apoyo por parte del Consistorio, por lo que se han visto obligados a no celebrar las fiestas. Entienden que si el equipo de Gobierno hubiera querido, podría haberlas organizado como en otros barrios.

Abril ha insistido en que “se pidió en mayo, antes de las elecciones, una entrevista a la responsable de Fiestas, al objeto de saber si podríamos contar con alguna ayuda al igual que ha hecho en otros barrios” y “estamos en julio y todavía no tenemos contestación y al no tener apoyo por ningún sitio nos hemos visto obigados a no celebrar las fiestas”.

El único acto que la gestora y la parroquia celebrará conjuntamente será el día 25 de julio, jueves, a las 20:00 horas la celebración de la Eucaristía en honor al Patrón Santiago, al finalizar, se hará el tradicional reparto de tortas y vino por parte de esta Asociación.

Abril ha lamentado esta situación y ha apuntado que es la primera vez que un barrio se ve obligado a no celebrar sus fiestas.

Mientras tanto, los tres miembros que conforman la Junta Gestora del barrio siguen a la espera de llevar a cabo una renovación de cargos, pero de momento no hay apoyo vecinal. De seguir así, Abril ha anunciado que la asociación de vecinos se verá obligada a disolverse en el mes de septiembre. “Estamos esperando a ver si alguien quiere hacerse cargo y se constituye una nueva gestora, de no ser así, como muy tarde, en septiembre tendremos que cerrar y entregar las llaves al Ayuntamiento, porque tres personas solas no podemos estar”.