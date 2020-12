El barrio de María Auxliadora alerta de la dificultad y peligro de transitar por algunos puntos de sus calles

La asociación de vecinos de María Auxiliadora de Huesca recuerda que están pendientes de llevarse a cabo nuevas obras de rebajes de aceras para eliminar barreras aquitectónicas. Además, este colectivo vecinal ha apuntado que a pesar de los rebajes realizados, hay muchas deficiencias y aspectos a mejorar. En este sentido, el presidente de la Asociación de María Auxiliadora, Javier Moreno, ha dado a conocer la queja de distintas personas que estos días de otoño, con lluvia y muchas hojas, han resbalado o han visto dificultad para pasar por los pasos de cebra. Moreno explica que "cuando llueve, el agua nos recuerda dónde hay desniveles y dónde se encharcan y casuamente vemos como en el sitio más inadecuado e inoportuno como es el paso de cebra, quizá porque no estarán bien hechos los desniveles o porque no hay ningún sistema técnico para evacuar esa agua, es donde se acumula el agua"

Una situación peligrosa para los vecinos. Moreno insiste en que "ha coincidido con el otroo, han caído muchas hojas, el agua ha arrastrado el polvo de la calle más la hojas y dejan ahí los restos que provocan patinazos y también inseguridad". El presidente de la asociación de vecinos insiste en que los vecinos les trasmiten esas quejas e insegurdades

Así, solicitan que los rebajes se hagan de manera adecuada para que no se encharquen, que se hagan pensando en las personas invidentes y que sirvan de guía y no de trampa, que no sean añadidos pivotes u otro tipo de barrera en estos espacios y que coincidan los rebajes con las líneas de paso de cebra.