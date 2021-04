Bajo Cinca, preocupada por la evolución de los contagios por coronavirus

La comarca oscense del Bajo Cinca se muestra preocupada por la evolución de los contagios por coronavirus y espera que las medidas frente a la COVID no tengan que ser endurecidas. Salud Pública ha notificado 48 nuevos positivos en la provincia de Huesca, cuya zona oriental sigue copando el mayor número de contagios. La zona básica de Fraga reporta 10 nuevos positivos, seguida de 7 en el zona de Binefar, 6 en Monzón Urbana, 5 en Tamarite y Graus, 4 en Jaca, 3 Biescas y Huesca capital, 2 en Benabare y 1 en Monzón Rural.

El presidente de la comarca del Bajo Cinca, Marco Ibarz, ha trasladado que están preocupados por la evolución de los datos y teme que irán en aumento cuando se empiecen a registrar los de Semana Santa. Ibarz ha dicho que “estamos preocupados, porque vemos que los datos van en aumento y además esperamos que vayan a más, porque irán saliendo los contagios que se hayan producido en Semana Santa”. El presidente de la entidad comarcal ha asegurado que, de momento, Sanidad, no se ha puesto en contacto y esperan que no sea necesario endurecer más las medidas para hacer frente a la propagación del Coronavirus.

La zona oriental de la provincia oscense está siguiendo los pasos de la vecina Lérida, donde en los últimos días también está aumentando el número de contagios. En este punto, Ibarz ha dicho que “la preocupación viene porque vemos que vamos aumentando de casos y porque la vecina Lérida también y, generalmente, vamos a la par o a veces empiezan ellos a sumar y luego nosotros o ala revés”, pero “es normal”, porque “hay mucha relación entre ambas partes, bien por temas de estudio o laborales”.

Por otra parte y de nuevo llega la época de la campaña de recogida de la fruta. El año pasado se registró un brote que comenzó en una finca frutícola de Zaidín, donde resultaban buena parte de su plantilla positiva por covid-19. Ibarz ha apuntado que los contagios, en la actualidad, no se deben a los temporeros, cuya contratación este año se verá reducida a la mitad, porque las heladas han reducido la necesidad de mano de obra, sin embargo, los temporeros seguirán viniendo. En este punto, ha señalado que “la helada ha hecho mucho daños y se calcula que se va a necesitar la mitad de mano de obra que el año pasado”, pero “creemos que los temporeros llegarán igualmente, y también creemos que cuando se hagan conscientes de la realidad y vean que aquí no hay trabajo se irán a otros puntos donde les puedan dar trabajo”.