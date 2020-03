El Ayuntamiento de San Esteban de Litera lanza el concurso fotográfico “San Esteban desde mi ventana”

El Ayuntamiento de San Esteban de Litera, en colaboración con la Asociación Litera Full Frame, ha lanzado el concurso de fotografía denominado “San Esteban desde mi ventana”, con el objetivo de que los vecinos de la localidad aprovechen estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus para recoger rincones del municipio y tengan, a la vez, un elemento de entretenimiento.

Se podrán presentar imágenes tomadas desde la ventana de la residencia del autor participante durante el tiempo de confinamiento y las que se seleccionen serán impresas y formarán parte de la exposición que se hará en la sala de exposiciones del local social de San Esteban de Litera.

“Es una manera de ver a nuestro pueblo sin gente, de apreciar espacios de forma diferente y desde otro ángulo”, explicó el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Sergio Monzón. El Consistorio pretende de esta forma ir aportando actividades a los vecinos que lo deseen.

La organización ha establecido los siguientes premios: 1º Premio general del jurado, 2º Premio general del jurado, 1º Premio general del jurado al menor de 10 años, 1º Premio general del jurado al menor de 18 años y 1º premio popular facebook. “Se observa como hay una apuesta con dos categorías para menores de 18 años, potenciando de esta forma su participación”, señaló Monzón. El jurado estará compuesto por 4 personas, relacionadas con el mundo de la fotografía y la cultura.

Los participantes podrán enviar las fotografías a través del correo electrónico concursossel@gmail.com y desde el Ayuntamiento se anima a etiquetarlas a través de facebook con el hashtag #Seldesdemiventana. Es imprescindible que cada fotografía incluya el nombre del autor, título y un breve comentario que acompañará a la misma en la presentación además de incluir la edad del autor en caso de tener menos de 18 años. El plazo de presentación de imágenes concluirá con el fin del confinamiento o como muy tarde el 30 de abril a las 23,59 horas.

“Cada autor puede participar con un máximo de tres fotografías independientes o una trilogía, pudiendo presentar fotografías en nombre de un hijo (para el concurso infantil) o familiar que no disponga de medios. Se aceptan fotografías tomadas por cámaras digitales, móviles, cámaras, entre otras. El principal requisito es que tengan una resolución suficiente para su ampliación. No hay que olvidar que actualmente la mayoría de móviles y cámaras permiten una resolución suficiente solo ten en cuenta enviarlas sin reducir.Por este mismo motivo no se aceptan envíos por whatsapp ni que hayan sido reenviadas”, explicó Monzón.

Los participantes deben ser los titulares de las obras presentadas y poseer todos los derechos sobre las mismas. En las propuestas presentadas no debe aparecer ningún nombre ni distintivo personal (firma) ni personas fotografiadas sin su permiso.

Las fotografías se irán incorporando en un álbum de la página de facebook del Ayuntamiento de San Esteban de Litera para su exposición y puntuación por parte del público para seleccionar la fotografía ganadora del premio popular.

“Se admite cualquier técnica o procedimiento digital en color o blanco y negro.

No se aceptarán las inferiores a 1megapixel. Todas las obras podrán ser usadas por el ayuntamiento para su difusión en redes y publicaciones”, comentó el concejal.