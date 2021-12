El Ayuntamiento de Huesca retransmitirá online el saludo de los Reyes Magos en directo a través de la web www.huesca.es y también del resto de canales online oficiales: YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

El objetivo es que el máximo número de niños y niñas puedan disfrutar de este acto tan especial el próximo 5 de enero, ya que el aforo de la plaza de toros estará limitado a 3.250 personas como consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia del Covid-19.

El saludo de los Reyes Magos comenzará a las 19.00 horas y el espectáculo tendrá una duración de 20 minutos. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha incidido en que desde el Ayuntamiento “se lleva semanas trabajando para asegurar la seguridad, pero también la ilusión de los más pequeños en un día tan señalado”.

Por ello, ha pedido una vez más que en todo momento “se mantengan las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias, como son la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla”.

Además, el alcalde ha agradecido al resto de grupos municipales sus aportaciones: “Entre todos es más fácil tener ideas que beneficien a la ciudadanía, y por ello cogemos el guante del Partido Popular para la retransmisión por streaming del saludo de Sus Majestades de Oriente”.

Antes del saludo, los Reyes Magos volverán a recorrer las calles de Huesca en una Cabalgata que será más reducida pero con un recorrido más amplio con el objetivo de evitar aglomeraciones. Partiendo de la avenida de Monreal a las 17.30 horas, la comitiva de sus Majestades pasará por el Coso y llegará hasta la plaza Santo Domingo.

Apertura de puertas y espectáculo

Las entradas para disfrutar del saludo de los Reyes son gratuitas, pero es imprescindible reservarlas previamente.Estarán a disposición de las personas que deseen asistir a partir de esta misma tarde a las 17.00 horas en la web municipal (www.huesca.es) y en el centro culturalManuel Benito Moliner los días 29 y 30 de diciembre y 2,3 y 4 de enero de 17.00 a 20.00 horas.

Se podrán reservar un máximo de cuatro entradas por persona, pero solo podrá acudir un adulto por niño con el objetivo de que el mayor número de niños y niñas posible pueda disfrutar in situ del saludo real.

La apertura de puertas de la plaza de toros será a las 18.00 horas, una hora antes de que empiece el espectáculo, por lo que desde la Concejalía de Fiestas se recomienda a los asistentes que acudan con tiempo a la plaza “para evitar aglomeraciones y que la entrada sea más ordenada”, señala Lasaosa.

Para acceder al espectáculo será obligatorio presentar el Certificado Covid (junto con el DNI) para mayores de 12 años y estará prohibida la entrada con sillas y/o carritos.

Habrá cinco puertas de acceso a la plaza de toros y cada entrada marcará la puerta y el tendido por los que se debe entrar. Una vez dentro, cada asistente podrá elegir su asiento pero siempre teniendo en cuenta el respeto de la distancia de seguridad entre personas no convivientes.