El Ayuntamiento ha reordenado más de 2 millones de euros de recursos propios

El Ayuntamiento de Huesca ha reordenado más de 2 millones de euros de recursos propios que no contemplaba el presupuesto del año 2019. La crisis sanitara ha obligado a destinar partidas económicas a situaciones que no estaban previstas, por lo que se ha llevado a cabo una reordenación de los recursos.

Así lo ha trasladado el alcalde de Huesca, Luis Felipe, en Cope Huesca. “Tuvimos que destinar recursos a la emergencia social, el pabellón que se habilitó para las personas sin techo, los incrementos en ayuda de urgencia económica para las familias, se destinó 1 millón de euros a fondo perdido para ayudar a autónomos y microempresas, los 300.000 euros de los Bonos Impulsa o los 350.000 euros de ayudas a empresas para digitalización y con todo eso, entre otros, se han reordenado más de 2 millones de euros”.

El presupuesto de 2019 contemplaba algunos proyectos que no se van a poder ejecutar y que serán trasladados al presupuesto del próximo ejercicio y cuyos objetivos serán apoyar al sector productivo de la ciudad y no descuidar la inversión en obra pública. “Las ordenanzas no contemplarán aumento de presión fiscal” y “los presupuestos seguirán manteniendo las prioridades de este año, que pasan por el apoyo al sector productivo de la ciudad” y “no hay que descuidar la inversión en Obra Pública, porque eso también es empleo”, además “de atender las necesidades básicas de la ciudad”.

La compra de EPIS o las labores de desinfección y limpieza son otras de las cuestiones a las que el Ayuntamiento debe hacer frente y seguirá haciéndolo.