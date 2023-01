El Ayuntamiento de Huesca ha decidido paralizar la reorganización de las plazas de zona azul que iba a comenzar la próxima semana y abrir un proceso de diálogo con la asociación de vecinos del barrio, los comerciantes de las zonas afectadas y la empresa adjudicataria del servicio.

Desde el Ayuntamiento se incide en que la reordenación de las plazas no conllevaba un aumento de las mismas, y en que el número de plazas de zona azul que debe haber en la ciudad está estipulado en un contrato que se firmó en el año 2013 y que tiene 15 años de duración. Este contrato establecía un número de plazas de zona azul para la ciudad de Huesca, y un canon a pagar por el Consistorio si no se cumplía.

Además, en estos momentos, el número de plazas está por debajo de lo estipulado en el contrato. Desde el Ayuntamiento se ha explicado, además, que la decisión de implantar la zona azul en diferentes tramos de las calles Casado del Alisal, Doña Sancha, León Abadías, avenida de Monegros, Pedro de Zuera, Tarbes y Santo Ángel de la Guarda respondía a las peticiones realizadas por vecinos y comerciantes.

Sin embargo, vista la contestación social de esta decisión se ha optado por abrir un proceso de diálogo al respecto. Las zonas de estacionamiento regulado tienen como objetivo la rotación de vehículos para facilitar el aparcamiento y, además, los residentes disponen de una tarifa especial, lo que les facilita el estacionamiento en su zona de residencia