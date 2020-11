El Ayuntamiento de Huesca suspende la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Huesca, con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, ha decidido suspender la celebración de la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero de 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

Así lo ha confirmado el concejal de Cultura, Ramón Lasaosa, tras la celebración esta tarde de la Comisión de Cultura y Fiestas.

Además, ha incidido en que las Áreas de Cultura, Juventud y Desarrollo están trabajando de forma conjunta, en colaboración también con la Asociación de Comerciantes de Huesca y con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huesca, en diferentes ideas y alternativas seguras para poner en marcha durante las fechas navideñas.

El objetivo es crear un ambiente positivo durante la Navidad pero llamando en todo momento a la responsabilidad y al respeto a todas las medidas que establezcan las autoridades sanitarias.

Por otra parte, desde el Área de Cultura han detallado en la Comisión que la programación prevista se mantiene adaptando la misma a los horarios y aforos que marcan las autoridades sanitarias para el nivel de alerta 3 agravado. Además, se está valorando la posible emisión vía streaming de algunas de las actuaciones.

Por otro lado va a continuar la propuesta de iluminación de las calles. Una cantidad del dinero de este año se va a seguir utilizando en la iluminación navideña. Con respecto a la colocación o no de la iluminación, el alcalde recuerda que ayuda a positivizar la Navidad porque también necesitamos el sentimiento positivo de la Navidad para, incluso, animar a entrar en los comercios

Desde el Ayuntamiento se están preparando otras medidas de impulso al comercio e incentivar la campaña navideña